Yentl Vandevelde als leider naar finale Road Series: “Koersen om te winnen in Angreau beste tactiek”

Zaterdag is voor Yentl Vandevelde (21) een belangrijke dag. In Angreau kan hij de eindzege in de Road Series op zak steken. Hij trekt met negen punten marge op Jelle Harteel naar de finale.

Negen punten op Harteel, elf op Vincent Van Hemelen. Bij Lotto-Soudal U23 kunnen ze in de Henegouwse manche van de Belgisch-Nederlandse U23-competitie op twee paarden wedden. “Negen punten lijkt veel, maar is het niet”, beseft Vandevelde. “Ik moet zaterdag zeker punten pakken. Als ik tien plaatsen achter Harteel of Van Hemelen finish moet ik de leiderstrui inleveren. Koersen om te winnen lijkt mij de beste tactiek. Ik ga ook niet te gek doen, niet te veel zelf in het offensief trekken vooral. Lotto-Soudal heeft een sterke ploeg. Het is de bedoeling dat bij Minerva iedereen van de ploeg als één blok achter mij staat.”

Woensdag kreeg de laatstejaarsbelofte uit Eke ploegleider Preben Van Hecke aan de lijn. “Hij deed het nog niet uit de doeken, maar Preben vertelde dat hij een plannetje heeft”, gaat Vandevelde verder. “Het parcours in Angreau ken ik niet. Ik heb er nog nooit gekoerst. Er steekt driehonderd meter kasseien in de omloop, maar dat zal het verschil niet maken. In die regio is het zeker een glooiend parcours. Dat is goed voor mij.”

Stresserend BK

Dankzij de tweede plaats in de Hel van Voerendaal, de voorlaatste manche van de Road Series, sprong Vandevelde in de tussenstand naar de leiding. Me een achtste plaats in de Stadsprijs in Geraardsbergen bevestigde de winnaar van de Internatie vorige week woensdag dat zijn conditie steeds in orde is. Enkel het BK enkele dagen voordien in St-Lievens-Houtem was een tegenvaller.

“Aanvankelijk stond ik niet op de deelnemerslijst, dat was stressvol”, vertelt Vandevelde die hoopt om volgende week Hans De Clercq (Sport Vlaanderen-Baloise) aan de lijn te krijgen. “Pas de dag zelf kreeg ik bevestiging dat ik het BK mocht rijden. Ik hoopte uit het voorval positieve energie te putten, maar het draaide anders. Ik zat altijd in de verkeerde vlucht. De Stadsprijs liep beter. Alleen dacht ik dat ze Mathieu van der Poel geen ruimte zouden geven, maar ze lieten hem snel rijden. Ik raakte in een tweede groep. In de slotronde kwamen we dicht op de nummers twee en drie, maar de laatste meters werden niet gedicht.”