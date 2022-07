Yentl Van der Aa verliest in Waregem tweede week op rij de finale: “Toch ben ik tevreden”

De warme temperaturen zorgden tegelijkertijd voor een zware vermoeidheid bij de deelnemers, want de duels werden afgewerkt in een slopende hitte. Dat leverde verrassende wendingen op, vooral in de finalewedstrijden. Bij de vrouwen kon het duo Britt Ruysschaert en Isabel Van den Broeck de eerste set naar zich toetrekken. De Belgische kampioenen Van den Vonder - Cools - net op tijd terug van internationale toernooien - schakelden een versnelling hoger en wonnen uiteindelijk de finale.

Gelegenheidsduo

Bij de mannen verliep de eindstrijd nog spannender. Het Kortrijkse tweetal Louis en Gilles Vandecaveye bereikten de finale niet zonder slag of stoot. Vooral de kwartfinale tegen Van Dijck - Witvrouwen was bloedstollend. Een set in het beachvolleybal eindigt normaal gezien op 21 punten en de tiebreak na 15 punten. De setstanden tijdens de finale tussen de broers Vandecaveye en het gelegenheidsteam Van der Aa - Verhanneman verraden hoe boeiend het in het Waregemse zand wel was: 27-25, 17-21 en tenslotte 17-19 tijdens de extra set.

“Ik ben erg tevreden dat ik twee weken na elkaar in de finale sta”, verklaart Yentl Van der Aa. “Vorige week stond ik nog met mijn vaste beachpartner Thomas Van Reeth te volleyballen. Maar toen kwetste hij zich aan de lies. Dit weekend opnieuw volleyballen was zinloos, dus moest ik donderdagavond nog snel op zoek naar een ander beachmaatje. Met Matthijs Verhanneman - kapitein bij landskampioen Knack Roeselare - had ik vorig jaar nog samen gespeeld. Hij was vrij, dus vormden we alweer een gelegenheidsduo. Ook al stonden we dicht bij de eindwinst, toch verloren we na een tiebreak. Ik ben niet ontgoocheld, want deze finale was totaal onverwacht. Dan mag je eigenlijk blij zijn dat je zo ver bent geraakt.”