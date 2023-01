Yentl Van de Velde met FC Lebbeke tegen Lille United: “Zes punten betekenen een wereld van verschil”

Yentl Van De Velde

Beloning

Lebbeke ging vorig weekend met 3-1 onderuit in Tongeren. Op zich is dit verlies ‘logisch’, gezien de Limburgers op de derde plaats staan in tweede nationale B. Yentl Van de Velde heeft er toch een meer genuanceerde kijk op. “Uw redenering klopt en Tongeren had ook wel vaak de bal, maar wij kwamen er veel beter uit en kregen ook de betere kansen. Het eerste doelpunt was een foutje dat werd afgestraft, hun tweede treffer was gewoon een wereldgoal. We toonden ons na de rust weerbaar en zelfs dominant, maar een beloning voor ons spel zat er niet in. Dat is niet de eerste keer dat dit ons overkomt. We hadden niet verwacht dat we in Tongeren punten zouden pakken, maar het kon wel. Ik stel vast dat het na achttien speeldagen onderaan zeer spannend blijft. We zouden eens twee keer na elkaar moeten kunnen winnen. Zes punten betekenen een wereld van verschil.”