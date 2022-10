Yentl Van de Velde bezorgt FC Lebbeke knap gelijkspel in Turnhout: “Punten op een diefje tellen ook mee”

Voetbal tweede nationale BOf het behaalde punt verdiend was, blijft een open vraag. Feit is dat FC Lebbeke na een felbevochten wedstrijd een fraai 2-2-gelijkspel uit de brand kon slepen in Turnhout. De Kempense club kreeg de meeste en de beste kansen, maar de bezoekers toonden zich zeer efficiënt. Met twee doelpunten was Yentl Van de Velde de man van de match.

In Lebbeke zal niemand ontkennen dat de club met een puntendeling goed wegkwam in Turnhout. Uitblinker Yentl Van de Velde beaamt meteen. “We moeten eerlijk zijn, met dit resultaat mogen we niet klagen. Het is een gouden punt. Uiteindelijk zal de rekening wel kloppen. In andere matchen kregen we soms te weinig (in Lebbeke kijkt me dan vooral naar de duels tegen Beerschot en Berchem, red.). Punten op een diefje tellen ook mee. Het is natuurlijk jammer dat je op twintig minuten van het einde een 1-2-voorsprong niet kunt vasthouden.”

Schietkraam

Anderzijds kan gesteld worden dat Turnhout in de eerste helft al een pak kansen bij elkaar voetbalde. Yentl Van de Velde geeft een pluim aan zijn doelman. “Voor de rust heeft Jonas Aeyels ons verschillende keren overeind gehouden. Op een diefje kwamen we op voorsprong. Een schot van De Pauw werd door de keeper gelost en ik kon de terugkaatser binnenkoppen. Bij de rust stond het 1-1 en daar was de coach best tevreden mee. Na de herneming bracht ik Lebbeke opnieuw op voorsprong. Toen kon ik een voorzet van Monday binnentikken. Het slotoffensief van de thuisploeg leverde hen nog een goal op, maar finaal pakten we toch dat belangrijke punt.”

Degelijke start

Met vijf op vijftien kan Lebbeke als nieuwkomer terugblikken op een aanvaardbare start in tweede nationale. Yentl Van de Velde twijfelt enigszins. “Op zich zijn de resultaten niet slecht en hebben we een plaats in de ruime middenmoot veroverd. Anderzijds hadden we inderdaad al een aantal punten meer moeten hebben. Die kunnen er zaterdag wel komen, als we het thuis opnemen tegen Londerzeel. Het gaat om een streekderby die toch wel leeft in de spelergroep. We kennen de tegenstander behoorlijk goed. Enkele ploegmakkers hebben een verleden bij de tegenstander.”

Doelpunten

Doelpunten : 16’ Van de velde (0-1), 28’ Coeckelbergs (1-1), 72’ Van de Velde (1-2), 77’ Coeckelbergs (2-2).