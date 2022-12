Yentl Van De Velde bezorgt FC Lebbeke een vrolijke kerst: “Zege op City Pirates was meer dan verdiend”

Vooraf was voor iedereen duidelijk dat het duel tegen City Pirates om zes punten draaide. FC Lebbeke heeft de zaken verstandig aangepakt en had met topschutter Yentl Van De Velde een matchwinnaar in haar rangen lopen. “We konden de match onmiddellijk in handen nemen. In het begin was het veld nog behoorlijk bespeelbaar, maar later zou het echt zwaar worden. Na twintig minuten kon ik de score openen. Monday legde perfect af. Enkele minuten later kon ik de voorsprong verdubbelen. De Pauw zette voor. Ik kon het leer in de zestien controleren en overhoeks binnenschieten. Een doelpunt werd nog afgekeurd. De thuisploeg kreeg één kans, maar onze doelman was paraat. Die 0-2 ruststand gaf vleugels.”

Tweede helft

Ook na de pauze bleven de Lebbekenaren volgens Yentl Van De Velde de wet dicteren. “De zege op City Pirates was meer dan verdiend. City Pirates voerde enkele wissels door en probeerde even druk te zetten. Onze derde treffer (Mike De Pauw, red.) maakte hen helemaal monddood. In de slotfase werd het nog 0-4 via Monday. Deze zege komt op een goed moment. We wippen over City Pirates en komen op een veilige plaats terecht. De marge blijft uiteraard dun. We voelden al enkele weken aan dat ons spel steeds beter werd. Nu worden we beloond en kunnen we met een goed gevoel de van de kerstkalkoen smullen.”

Winterstop

Ook in Lebbeke mogen de spelers even genieten van de winterrust. Yentl Van De Velde bevestigt. “We hebben één week vrij gekregen van de technische staf. Nadien volgt er een week met een individueel programma. Dat komt neer op een loopschema. Na Nieuwjaar gaan we dan weer aan de slag op training. Op 7 januari hervatten we de competitie met een thuiswedstrijd tegen Diegem. Dat wordt een lastige opdracht, maar zeker geen onmogelijke.”