Yentl Van Caenegem (SK Zingem): “Voorzitter legt bus in: dat doe je niet als je niet in promotie gelooft”

In derde provinciale worden zondagnamiddag zes extra stijgers naar tweede provinciale aangeduid. SK Zingem trekt naar KVV Schelde, een wedstrijd die in Wichelen op een nog jong kunstgrasveld wordt gespeeld. Zingem plaatste zich voor deze finale door thuis met 2-0 van Herzele-Ressegem te winnen. “Vroeg op voorsprong, dat was voor ons heel goed”, blikt Van Caenegem terug. “Ik vond dat we vorige zondag vrij gemakkelijk wonnen. Neen, het was zeker geen cadeau van Herzele-Ressegem. Die mannen gingen er echt voor.”

Wat ze bij KVV Schelde ook zullen doen. De fusieploeg van Schellebelle en Serskamp won vorige zondag met 5-2 van VCE Deftinge. “Mijn vriendin haar neef speelt bij KVV Schelde”, verwijst Van Caenegem naar aanvaller Pieter Catrysse. “Op die manier sijpelt wel eens iets door over die ploeg. Denk dat het een heel technische tegenstander is. Ploegen in de B-reeks lijken op voetbaltechnisch vlak wat meer kwaliteiten te hebben, maar in de C-reeks moet je vaak stevig knokken om een resultaat te halen.”

Genoeg kwaliteit

Iets wat Zingem dit seizoen heeft moeten doen. Rood-wit werd niet alleen door een hele reeks langdurige letsels geteisterd. Door een lokale lockdown mocht Zingem net voor de winterstop geen competitie spelen. Waardoor in februari en maart heel wat midweekmatchen noodzakelijk waren. In die omstandigheden klinkt het eigenaardig dat toch de tweede periodetitel werd veroverd.

“Met een beetje meeval”, geeft Van Caenegem toe. “In derde periode werden we allerlaatste. Dat contrast is groot. Intrinsiek hebben we voldoende kwaliteiten, we horen thuis in deze eindronde. Zondag gaan we er zeker voor. Onze voorzitter legde een bus in. Dat doe je niet als je er niet in gelooft.”

Niettemin is het zondag voor Van Caenegem de laatste match in het shirt van SK Zingem. Volgend seizoen speelt hij bij Kwik Eine in tweede. “Toen ik dat besliste zag het er niet naar uit dat we met Zingem kans op promotie zouden hebben”, verduidelijkt de aanvaller. “Ik wou het zeker in tweede eens proberen. Vandaar deze transfer.”