Yentl Egerickx en Diegem Sport geven zege tegen City Pirates uit handen: “Het voelt aan alsof we twee punten verspeelden”

Net als in de thuiswedstrijd tegen Lille United scoorde Yentl Egerickx twee keer. “Het was wel even schrikken toen we na tien minuten al tegen een 2-0-achterstand aankeken”, zegt de 22-jarige aanvaller. “Het eerste doelpunt kwam er volgens ons na duidelijk buitenspel en de tweede treffer na een afgeweken bal. Op dat moment weet je dat je als team vol aan de bak moet om de situatie recht te zetten. Met een snel tegendoelpunt van Daimy Deflem en de gelijkmaker van mezelf (een rebound op een poging van Sander Denayer, red.) beleefden we een ideaal scenario. We gingen dan ook de rust in met het gevoel dat er zeker mee inzat als we als ploeg er alles aan zouden doen om die drie punten te pakken.”

Drie matchen ongeslagen

“Ons opzet leek te lukken. Ik kon de 2-3 scoren, maar vijf minuten voor affluiten slikten we alsnog de gelijkmaker. We bleven achter met een dubbel gevoel. Enerzijds tevreden dat we konden terugkomen nadat we zo vroeg op een dubbele achterstand kwamen. Anderzijds hadden we nog kansen, onder meer via mezelf, om de 2-4 te scoren. Als je dan in de laatste minuten de zege uit handen geeft, voelt het aan alsof we twee punten verspeeld hebben.”

“Het is positief dat we met de zege tegen Hades Hasselt en de draws tegen RC Mechelen en City Pirates nu al drie matchen ongeslagen zijn. Maar langs de andere kant zien we dat in deze reeks alles mogelijk is. De ploegen achter ons pakten ook punten zodat het komende zondag tegen Bocholt van moeten is. Het wordt niet makkelijk tegen de Limburgers, maar als we er als ploeg staan zoals de voorbije matchen moeten we de drie punten kunnen thuishouden. We gaan er in ieder geval alles aan doen”.

Defensieve zorgen

Egerickx startte dit seizoen telkens in de basiself en scoorde al vier keer. “Tot nu toe ben ik wel tevreden met hoe het loopt. Ik wil uiteraard zoveel mogelijk spelen en het is leuk om af en toe een assist of een goaltje mee te pikken. Dat is altijd goed voor het vertrouwen. Het zou goed zijn als we eens een paar keer na elkaar konden winnen zodat we wat meer bevrijd en geruster kunnen voetballen. Als iedereen er voluit voor gaat, heb ik er wel een goed oog in.”

Inmiddels blijft Diegem Sport kampen met defensieve problemen. Ilias Labiad blijft out en tegen City Pirates moest ook Lander Van Lautem bij de rust aan de kant blijven. “Hij kreeg een tik tegen de enkel. Hopelijk valt het allemaal mee, want Lander is de laatste weken goed op dreef. We kunnen hem goed gebruiken. De match tegen Bocholt mist hij sowieso wegens een gele schorsing. Voor Dieter Vanderelst (neusbreuk in de thuismatch tegen RC Mechelen, red.) is het nog afwachten. We hopen dat hij snel weer speelklaar zal zijn. Voor hemzelf én de ploeg.”

City Pirates: Verbist, Cloetens, Van Cauwenberg, Van Den Bogerd, Ibn El Mokadem, Van Hove (46' Toure), Nascimento Borges (81' Vumi Waya-Waya), Sawaneh, Somers, Wilms, Kromah (65' Saillart).

Diegem: Michiels, Van Lautem (46' Cojocaru), Bautmans, De Bouw, De Koker, Egerickx (77' Gody), Deflem, Denayer, Frix, Mauën (77' Honshoven), Struys.

Doelpunten: 3' Wilms (1-0), 9' Nascimento Borges (2-0), 10' Deflem (2-1), 40' en 57' Egerickx (2-2 en 2-3), 85' Sawaneh (3-3).

Geel: Van Lautem, Cloetens, Van Cauwenberg, Bautmans, Gody.

