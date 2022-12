Yentl Dewilde (Westhoek) zondag op een ongewoon uur thuis tegen Gullegem: “Dat wordt aanpassen”

“Dat wordt aanpassen naar eten toe”, zegt Yentl Dewilde. “De afspraak is telkens twee uur voor de aftrap aanwezig zijn in het Crack Stadion. Zondag wordt dat dus om 11.30 uur. Ik zal eten om 10 uur, niks zwaar natuurlijk. Twee uur voor de aftrap al samenkomen, klinkt misschien wel vroeg maar daarmee heb ik geen problemen. We zitten allemaal samen en kunnen ons op het gemak voorbereiden.”

FC Gullegem speelde vorig seizoen goed en had niemand ze nu onderaan verwacht. “Dat geldt ook voor KRC Harelbeke”, zegt Yentl. “Het is zondag voor beide ploegen belangrijk. Onze komende tegenstander is weggezakt naar de voorlaatste plaats maar tegen ploegen op die positie is het nooit gemakkelijk. In onze reeks kan iedereen van iedereen winnen of verliezen. Gullegem speelt op kunstgras en kan dit voor hen een nadeel zijn. We trainen op kunstgras en is het voor ons op verplaatsing dus geen nadeel op kunstgras. Voor Gullegem zal het aanpassen zijn.”

In een reeks met dit seizoen achttien ploegen en dus twee meer dan vroeger wordt het een lange competitie. “Met de U23 van Cercle Brugge en SV Zulte Waregem is het aanpassen”, aldus Dewilde. “Die beloftenteams spelen iets sneller en vinniger. Het verschil met ons is die ervaring die we hebben. Tegen beide ploegen pakten we vier op zes. Niet slecht dus.”

Nog geen winterstop

Na dit weekend is er voor de meeste ploegen winterstop. Nog niet voor aanvoerder Laurenz Simoens en maats omdat de verplaatsing naar SV Dikkelvenne werd vervroegd naar volgende week vrijdag. “Geen probleem dat we nog een week langer spelen, tenslotte blijft de periode van onze winterstop even lang”, zegt Dewilde.

“Over mijn seizoen best ik vest tevreden. Ik sta meestal in de basis. Ik had een periode last aan de lies maar dat is nu gelukkig over. Ook al omdat ik me goed heb verzorgd.”

In het nieuwe jaar zet Yentl Dewilde een nieuwe stap in het leven. “Ik ga weer studeren”, klinkt het. “In februari ga ik aan Howest in Kortrijk beginnen aan een opleiding ergotherapie. Na mijn vorige studies ging ik werken bij Picanol in Ieper maar ben daar na anderhalve maand gestopt.”

