Yentl Bille stunt met Menen tegen Maaseik: “Mijn mooiste zege”

Menen won in het verleden maar zelden bij Maaseik. In de laatste vijftien jaar lukte het één keer. Onder Juricic, met 0-3. Zaterdag stuntten de troepen van coach Depestele nog eens in Limburg met een winnende tiebreak. “Sowieso is dit mijn mooiste zege als basisspeler”, glundert libero Yentl Bille. “We wisten dat het moeilijk ging worden tegen een team vol kwaliteiten, maar wij speelden gewoon heel goed. Vooral onze side-out verliep helemaal naar wens en dat gaf ons een boost.”

“Maaseik daarentegen kreeg in de beginfase geen opslagdruk voor elkaar”, gaat Bille voort. “Het was vooral mooi zien hoe koelbloedig wij bleven in de lastige situaties. In de tweede set waren er heel wat discussies met de scheidsrechter en daar staken wij misschien te veel energie in waardoor we minder alert speelden. Vanaf de vierde beurt kwamen we weer in ons ritme met Lankinen, die goed verdeelde en Rotty die gewoon heel secuur aanviel. Ook op de lastige momenten stond hij paraat. De enthousiaste invalbeurt van Dedeyne hielp ons eveneens goed en de stalen zenuwen van onze kapitein Sinnesael leverden ons finaal de overwinning op.”

Play-offs

Mag Menen met deze stunt de ambities bijstellen? “In eerste instantie is de vierde plek nog steeds ons doel. Vergeet niet dat we nog voor drie moeilijke thuismatchen staan tegen Aalst, Leuven en Maaseik. Als we die allemaal verliezen, kunnen we onze vierde plek zelfs nog verliezen. We moeten dus gewoon zo snel mogelijk zorgen dat we zekerheid hebben over die play-offs en nadien kunnen we misschien wel nog hoger mikken.”

Vertrouwen

Menen verloor dit seizoen nog maar één competitiematch. In Leuven ging het met 3-1 ten onder. De enige wedstrijd waarin Bille niet als libero speelde en op de bank startte. “Het is puur toeval dat we net die partij verloren”, meent Bille. “We beschikken nu gewoon over een heel stevig geheel, al kan ik niet ontkennen dat het voor mij dit jaar veel beter loopt dan vorig seizoen. Ik heb nu veel meer vertrouwen en ga proberen die positieve lijn de komende maanden gewoon door te trekken.”