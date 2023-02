Yentl Bille en Menen sluiten reguliere competitie af met zege tegen Borgworm: “Leuk om nog eens te mogen starten”

LOTTO VOLLEY LEAGUEMet een 3-1-thuisoverwinning tegen Borgworm (16-25, 25-20, 27-25 en 25-21) zit de reguliere competitie erop voor Decospan Menen. De grensploeg komt immers niet meer in actie op de slotspeeldag en moet de resultaten van komend weekend afwachten om te zien of ze op de vierde of vijfde plaats aan de Champions play-offs mag beginnen.

Met het oog op de bekerfinale wil coach Frank Depestele zoveel mogelijk jongens spelgelegenheid gunnen. Zo begon spelverdeler Thiemen Ocket in de starting six en kreeg kapitein Jelle Sinnesael rust. Hij werd in het middencompartiment vervangen door Leonis Dedeyne. Hoekspelers Maxime Capet en Mathieu Vanneste speelde elk twee sets. Ook libero Yentl Bille kon nog eens rekenen op een basisplaats. “Het was leuk om nog eens te spelen, zeker omdat het al even geleden was. Fijn ook dat we de partij winnend konden afsluiten natuurlijk”, aldus Bille die ook in de met 3-1 verloren heenmatch tegen Borgworm tussen de lijnen stond. “Mijn persoonlijke prestatie vond ik al bij al degelijk na een tijd niet gespeeld te hebben. Ik sukkelde ook met een schouderblessure en was even weg met school waardoor ik de voorbije twee weken niet veel trainde. Mijn eerste set was net als die van de ploeg wat minder, maar nadien zijn we uit het dal gekropen”.

De eerste set acteerde Menen ondermaats. Met de inbreng van spelverdeler Seppe Van Hoyweghen kwam de kentering. “Mathieu Vanneste bracht ook meer stabiliteit in receptie. Dat ontbrak in de eerste set. We hadden het moeilijk met de goede opslagen van Borgworm en kwamen aanvallend moeilijk tot scoren. Als je dan ook teveel fouten maakt, gaat het snel. Nadien zijn we slimmer gaan spelen, vooral geduldiger ook en dat heeft geloond.”

Met de bijkomende driepunter staat Menen voorlopig op de vierde plaats. De West-Vlamingen kunnen enkel nog worden ingehaald door Gent dat drie punten minder telt en op de slotspeeldag op bezoek gaat bij Guibertin. “Als Gent met 1-3 wint tegen Guibertin, staat alles gelijk. In de onderlinge matchen hebben wij wel het voordeel (Menen won twee keer met 3-0 tegen de Oost-Vlamingen, red.). We zijn sowieso tevreden met onze plaats in de top zes. Iedereen weet hoe zwak onze start was. Het belangrijkste was echter om de Champions play-offs te halen. We hebben ons als ploeg herpakt dankzij een goede reeks in november en december en kunnen wellicht met een bonus van twee punten starten aan de nacompetitie.”

Weerwerk bieden in bekerfinale

In afwachting van de play-offs is er uiteraard eerst nog de voor de club historische bekerfinale op zondag 26 februari in het Sportpaleis. Omdat het vrij is op de slotspeeldag heeft Menen veel meer tijd om zich voor te bereiden dan tegenstander Roeselare dat bovendien ook nog in de CEV-Cup speelt. “We hebben inderdaad tijd om ons optimaal voor te bereiden. Die bekerfinale leeft echt wel binnen het team en de supporters. Vanavond (zondag, red.) worden de inschrijvingen afgesloten voor fans die met de bus meewillen. We zitten momenteel al aan 15 autocars en nog elke dag komen er aanvragen bij. Het is voor mij de eerste keer dat ik zoiets zal meemaken. Ik hoop dat we als ploeg iets kunnen tonen en dat we weerwerk kunnen bieden. Het zal een mooie match worden en ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen aan het team. Roeselare is uiteraard favoriet. Zij hebben al zoveel titels en bekers en de spelers hebben zoveel meer ervaring met dit soort wedstrijden. Bij ons is zo’n bekerfinale voor de meeste spelers nieuw, terwijl het voor Roeselare business as usual is.”