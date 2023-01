Yentl Bekaert rijdt zaterdag de Kasteelcross: “Altijd veel stress bij een veldrit in eigen streek”

Negentiende werd Bekaert zondag op het BK in Lokeren. De veldrijder uit Passendale zou beter moeten kunnen. “Ik kende geen al te goeie start”, blikt de pion van de Baloise Trek Lions terug. “In de andere reeksen had ik al gezien dat je na een mindere start moeilijk voorin geraakt. Ik reed een anoniem kampioenschap en moet beter kunnen dan die negentiende plaats. Voorlopig heb ik niet de indruk dat er beterschap in zicht is.”

Bekaert moest het crossseizoen twee keer onderbreken. De eerste maal, na Ruddervoorde. Gepland omdat hij een eindwerk moest afronden. Hij hervatte in Merksplas, maar brak zijn pink. Pas een dikke maand later kon hij in Heusden-Zolder opnieuw in competitie komen. “Daags nadat twee pinnen uit mijn pink waren gehaald”, vertelt Bekaert. “In Heusden-Zolder had ik nog wat last, maar de crossen nadien bezorgde die pink mijn geen hinder meer. Een echt goed resultaat haalde ik de voorbije weken nog niet.”

Top tien halen

Misschien komt in Zonnebeke, de voorlaatste Exact Cross, de kentering. Zondag staat in het Spaanse Benidorm een Wereldbekermanche op de kalender. Heel wat crossers reisden begin deze week al af naar Spanje. “Otegem heb ik maandag niet kunnen doen omdat mijn entourage ziek was”, verduidelijkt Bekaert. “Niet alleen zijn de meeste profs al naar Spanje, ook de betere beloften zitten in Benidorm. Ik hoop in Zonnebeke op een goeie dag. Dan kan ik misschien top tien rijden. Het probleem bij zo’n cross in eigen regio is dat ik soms met te veel stress aan de start kom. Inderdaad, dat zou niet mogen, maar het overkomt mij zo goed als altijd bij een veldrit in de onmiddellijke buurt.”

Op training passeerde Bekaert, die tot 28 februari onder contract ligt bij de ploeg van Sven Nys, al eens langs het kasteelpark van Zonnebeke. “Met de wegfiets, uit nieuwsgierigheid eens langs daar gereden omdat het parcours aangepast is”, aldus Bekaert. “Het zag er goed uit. Ik denk niet dat het een modderpoel wordt. Al heeft het intussen wel heel veel geregend.”

