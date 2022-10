Yentl Bekaert rijdt donderdag de Kermiscross in Ardooie: “Top tien proberen halen een mooi doel”

veldrijden elite z/cTrainen, crossen en een bachelorproef afwerken. De dagen van Yentl Bekaert (23) zijn goed gevuld. Donderdag trekt hij naar de Kermiscross in Ardooie. De eliterenner zonder contract uit Passendale hoopt in deze losse veldrit de top tien te halen.

Met een dertiende plaats in Kruibeke en een vijftiende in Beringen begon Yentl Bekaert niet onaardig aan het nieuwe seizoen. De Berencross in Meulebeke (24ste) was iets minder. Een week later pakte de pion van de Baloise Trek Lions in het Tsjechische Jicin een eerste podiumplaats. Enkel Anton Ferdinande en Adam Toupalik gingen hem vooraf. Daags nadien reed hij in het Duitse Salzdetfurth, maar daar pakte hij geen UCI-punten.

“Door een val in de openingsronde moest ik vanuit laatste positie terugkeren”, blikt Bekaert terug. “Bij die val liep ik een gekneusde bil op, waar ik een viertal dagen last van had. Vandaar dat ik vorige zondag de cross in Oisterwijk liet passeren. Donderdag zal ik in Ardooie van de partij zijn. Zaterdag en zondag rijd ik in het Franse Nommay, volgende week zaterdag zal ik ook Ruddervoorde doen. Daarna bouw ik een pauze in. Om de deadline voor mijn bachelorproef te halen. Ik heb nog wel wat werk aan die proef die de ontwikkeling van een applicatie inhoudt. In Merksplas ben ik er op 19 november weer bij.”

Bijna afgestudeerd

Als die bachelorproef in orde is, studeert Bekaert in januari af als bachelor elektronica en ICT. Vermoedelijk zal hij dat diploma snel proberen verzilveren. “Dat is de bedoeling”, gaat de veldrijder voort. “Tenzij ik de komende maanden in de cross miraculeus verbeter en toch nog een contract in de wacht sleep. Daar hou ik eigenlijk geen rekening meer mee. Uit m’n uitslagen de voorbije drie seizoenen blijkt dat ik niet zo heel veel verbeterde. Voor een profcontract kom ik net iets te kort.”

Dus gaat Bekaert als elite zonder contract verder. Hij hoopt donderdag in de Kermiscross in Ardooie enkele UCI-punten te sprokkelen. “Top tien halen lijkt me een mooi doel”, aldus Bekaert. “Op technisch vlak is Ardooie geen moeilijke cross, maar de voorbije jaren lag het er erg vuil. Zeker één strook van het parcours heeft niet veel nodig om er vettig bij te liggen. Donderdag wordt regen voorspeld. Voor mij geen probleem. Ik heb liever dat het wat natter ligt.”

