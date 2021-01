Yentl Bekaert kan toch bij ploeg Nys blijven: “Als eliterenner zonder contract, maar dat is niet erg”

“Mijn handtekening heb ik nog niet gezet, maar ik mag een jaar langer bij de ploeg blijven”, verduidelijkt Bekaert. “Als eliterenner zonder contract, wat ik niet erg vind. Ik ben nog jong, dat kan ik overbruggen.”

“Dit voorstel kwam er plots omdat het door corona een eigenaardig seizoen is. In september ben ik weer beginnen studeren. Deze week werkte ik in Expo Kortrijk een eerste examen af. De temperatuur in die grote expohal viel mee, maar voor alle zekerheid had ik een t-shirt extra aangetrokken.”

Gerustgesteld na Hulst

De student elektronica-ICT is blij dat hij een jaar langer de kans krijgt om een profcontract af te dwingen. Toen Bekaert vernam dat hij in Hulst de Wereldbeker mocht rijden, was hij eveneens opgelucht. In Zeeuws-Vlaanderen werd hij negentiende. Door de tachtig-procent-regel moest hij wel één ronde voor het einde de wedstrijd beëindigen. “Jammer, ik zat hooguit vijftien seconden achter Tim Merlier, die wel mocht uitrijden”, gaat de Passendalenaar voort. “Ik heb ervaren dat het niveau in zo’n Wereldbekerproef nog wat hoger ligt dan in een klassementscross. Ook omdat Van der Poel een superdag kende. Toch werd ik zondag gerustgesteld. Op 1 januari in Baal draaide het helemaal niet, in Hulst voelde ik me weer oké.”

Opvulling op BK

Dus kan Bekaert met een goed gevoel naar het BK voor profs in Meulebeke. Een aparte titelstrijd voor beloften is er dit jaar niet. Tenzij de overheid het licht op groen zet om dat BK op 6 februari in Middelkerke te laten doorgaan. “Het kampioenschap zie ik als een doordeweekse cross”, benadrukt Bekaert. “Wij, beloften, zijn opvulling. De profs rijden voor een driekleur. Ik hoop hen niet te beïnvloeden. In Heusden-Zolder hypothekeerde ik de cross van ploegmaat Toon Aerts door een val in de eerste bocht. Gelukkig hebben we dat na de wedstrijd uitgepraat. Toon nam mij niets kwalijk. Hij vertelde dat hij als jonge snaak precies hetzelfde had meegemaakt met Bart Wellens. Ook al wil ik de titelstrijd zo weinig mogelijk beïnvloeden, dan toch ga ik in Meulebeke proberen zo hoog mogelijk te eindigen. Top vijftien zou heel goed zijn.”