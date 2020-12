Yentl Bekaert haalt voor het eerst top vijftien: “In finale had ik nog iets over”

veldrijdenYentl Bekaert (21) bezorgde zichzelf een mooi sinterklaasgeschenk. Voor het eerst dit seizoen haalde de belofte bij de profs de top vijftien. In Boom bolde de Passendalenaar als veertiende over de streep. En dat op 2’30 van winnaar Eli Iserbyt.

Beloften krijgen deze coronawinter niet de kans zichzelf in eigen categorie te bewijzen. Belgian Cycling besliste een maand geleden om geen jongeren naar het EK in Rosmalen te sturen. Ook naar de Wereldbeker in Tabor werden geen Belgische jongeren gestuurd. Bovendien zijn de beloftencrossen in Namen en Dendermonde, twee Wereldbekerproeven, geschrapt.

Bekaert en leeftijdsgenoten moeten hopen dat er in Meulebeke een BK voor U23 komt. Op het provinciaal domein De Schorre in Boom kreeg Bekaert zondag alvast een parkoers op maat. “Korte hellingen en wat stoempen, dat ligt me”, beaamt de laatstejaarsbelofte van de Telenet Baloise Lions. “Eigenlijk begon ik met het verkeerde bandenprofiel. Ik merkte dat iedereen met een grof profiel reed. Dus heb ik gewisseld. In de eerste ronde kwam ik ter hoogte van de balken ten val. Aan de eerste balk schoot ik uit mijn pedaal, maar ik viel gecontroleerd. Averij liep ik niet op.”

Daarna kon Bekaert steeds opschuiven, waardoor hij in de finale uitzicht kreeg op plaats veertien. Een prijs die hij veroverde, maar geen eerste UCI-punten oplevert. Omdat de Superprestigeveldrit in Boom tot de klasse 2 hoort. Daarin krijgen enkel de eerste tien punten. “Jammer, maar veel verschil zal het niet maken”, gaat Bekaert voort. “Een paar ronden reed ik achter een groepje met onder meer Thibau Nys. Ik kreeg dat gaatje precies niet dicht. In de voorlaatste ronde lukte mij dat wel. Ik ging er meteen over. In de finale had ik nog een beetje overschot.”

Geen Antwerpen, wel Gavere

Bekaert strandde aan het achterwiel van Daan Soete en had ook ploegmaat Thijs Aerts in het vizier. Een opsteker in het vooruitzicht van de cross volgende zondag in Gavere, de zesde SP-manche. “In Kortrijk had ik vorige zaterdag ook een goed gevoel, maar daar reed ik drie keer op ongeveer dezelfde plaats lek en had ik uiteindelijk geen banden meer om verder te rijden”, zucht Bekaert. “In Gavere vind ik eveneens een omloop, die mij ligt. Voor Antwerpen zaterdag ga ik passen.”