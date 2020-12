Yentl Bekaert achttiende in Gavere: “In het begin niet over mijn toeren gegaan”

Bekaert, bij de start ongeveer als veertigste afgeroepen, kende een goed begin van de zesde manche van de Superprestige. “Ik was redelijk goed weg, maar verloor in de eerste ronde toch opnieuw wat plaatsen”, begint de veldrijder uit Passendale zijn analyse. “Niet door een of andere tegenslag, ik liet me wat wegzetten. In de eerste ronde zat iedereen heel dicht bij elkaar. In het begin van de klim is er maar één paadje waar je kan rijden. Voorbijsteken kan, maar in vrij diepe modder. Dat zou krachten gekost hebben. Dus zat ik even vast. Al was dat achteraf gezien een voordeel, want zo ging ik in het wedstrijdbegin niet over mijn toeren. Eens ik in mijn ritme kwam, kon ik opschuiven. Gavere is een parkoers waar je beter je eigen ding doet.”