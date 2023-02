Yenten Van Hoecke (Wetteren) voor tweede opeenvolgende zespuntenmatch: “Gullegem is een nieuwe kans”

Vorig weekend liep voor RFC Wetteren op een sisser af. In plaats van RC Harelbeke bijna definitief uit te tellen in de strijd om het behoud, verloor het met 0-1 en zag het de Ratjes tot op één punt naderen. Yenten Van Hoecke heeft de knop al omgedraaid. “We moeten die nederlaag snel achter ons laten”, begint de middenvelder.

“Als je de betere ploeg bent en de meeste kansen bij elkaar voetbalde, ben je uiteraard ontgoocheld wanneer je verliest. Door die nederlaag staan we onderin nog meer dan ooit op een zakdoek. Ik wil aan het einde van het seizoen de barragematchen vermijden, dus moeten we een aantal ploegen achter ons houden. Harelbeke is erg dicht bij ons gekropen. We kunnen ons geen misstap meer veroorloven.”

Geen nervositeit

Zondag maakt Wetteren de verplaatsing naar Gullegem, dat vorige week met 2-3 won bij Olsa Brakel en over de fusieclub wipte. “Dat is een typische West-Vlaamse ploeg die er altijd vol voor gaat. In tegenstelling tot Harelbeke zullen zij op hun eigen kunstgras ook wel proberen voetballen. Thuis tegen hen kenden we een hele moeilijke start, tot Timon Van Calenbergh de verdediging oprolde en ik in de rebound de 1-0 binnentikte.”

“Daarna groeide het vertrouwen en namen we de ‎match helemaal in handen. Door de nederlaag van vorige week heeft deze wedstrijd wel aan belang gewonnen, maar van nervositeit voel ik nog niets in de groep. Gullegem is een nieuwe kans en we hebben nog steeds vertrouwen in onze manier van voetballen.”

Voetballende oplossing

Dit weekend spelen alle teams tussen plaatsen 11 en 16 tegen elkaar. Het kan dus een heel belangrijke speeldag worden voor de Leeuwen. “We moeten in de eerste plaats ons eigen ding doen en de drie punten pakken tegen Gullegem. Als we spelen zoals vorige week en iets meer geluk hebben in de afwerking is dat mogelijk.”

“Op twee of drie wedstrijden na zijn we erin geslaagd goed voetbal op de mat te brengen. Het is niet omdat dat vorige week tegen Harelbeke niet goed is afgelopen, dat we zoals hen moeten proberen spelen. Daar hebben wij de spelers niet voor. Wij moeten op onze manier de voetballende oplossing zoeken.”