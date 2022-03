Yenten Van Hoecke en RFC Wetteren ontvangen KVV Zelzate: “We kijken niet meer naar het klassement”

Met wisselvalligheid als sleutelwoord voor de volledige competitie boekte RFC Wetteren de voorbije twee weken vier op zes. Na een overwinning tegen ploeg-in-vorm KSV Oudenaarde volgde een brilscore tegen het noodlijdende SK Ronse. “Normaal gezien moet je met vier op zes tevreden zijn”, weet Yenten Van Hoecke. “Vorig weekend stapten we echter enorm ontgoocheld en gefrustreerd van het terrein.”

“Het is voor mij ook een raadsel waarom we na een geweldige prestatie tegen Oudenaarde zo’n eerste helft speelden tegen de Ronse. Ik wilde de rest van de competitie wedstrijd per wedstrijd bekijken in de hoop Westhoek nog in te halen, ook al was de kloof van vijf punten groot. Nu is het zaak om vooral boven Menen te blijven.”

Goed gevoel

Wetteren ziet zowel boven als onder zich een kloof van zeven punten met de eerstvolgende reeksgenoot. De kaarten voor de veertiende in de stand lijken geschud. Toch wil Van Hoecke nog iets maken van de resterende matchen. “We hebben nog een zwaar programma, maar naar het klassement kijken we niet meer. Als groep willen we vooral nog een goed gevoel aan dit seizoen overhouden.”

“We zullen deze laatste wedstrijden met veel inzet aanvatten. Het zou mooi zijn om hier en daar nog een paar punten te pakken. Ik ben ervan overtuigd dat we tegen de topploegen goede prestaties kunnen neerzetten. Tegen hen voetballen we meestal gewoon goed mee. We moeten tonen dat we in deze reeks thuishoren, de barrages goed afwerken en volgend seizoen hoger mikken.”

Ruimtes benutten

Zaterdag komt Zelzate op bezoek. Ondanks de afstand voelt Wetteren de confrontatie als een derby aan. “Deze duels leven altijd. Ze zijn vaak pittig en aangenaam om te spelen. Zelzate zal op ons grote plein komen voetballen en dan liggen er mogelijkheden. Hopelijk kunnen wij de ruimtes benutten. Met Simon Lanckman op het middenveld als een van mijn beste vrienden kijk ik al uit naar de wedstrijd in de wedstrijd.”

Lees ook: meer voetbal tweede nationale A