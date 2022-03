Yens Peeters en Nijlen zijn na 2 op 18 nog steeds op zoek naar eerste zege van 2022: “Onszelf afvragen of we wel alles geven”

voetbal derde nationale BTerwijl men bij Nijlen aan de winterstop in stilte durfde dromen van een prijs aan het einde van het seizoen, kregen die ambities in de eerste twee maanden van het nieuwe kalenderjaar een serieuze knauw. Nijlen puurde slechts twee puntjes uit zes wedstrijden en zakte inmiddels weg tot in de buik van het klassement. Gezien het kleine verschil met de concurrenten in de stand kan een mooi seizoenseinde nog steeds, maar dan dringt de ommekeer zich wel stilaan op.

“Na de winterstop is het dramatisch tot dusver”, zegt Nijlen-aanvaller Yens Peeters in aanloop naar het duel met Turnhout. “We sloten 2021 af met een heel goed gevoel, maar op dit moment is het niet plezant. Een verklaring heb ik er niet voor, want iedereen wil de wedstrijden nog wel winnen. Elke club kent wel eens een inzinking in de loop van het seizoen, maar de onze duurt nu gewoon te lang.”

Spiegel

“Onze start na Nieuwjaar was niet min en tegen Pelt en Racing Mechelen zaten de weersomstandigheden ook nog eens tegen, maar dat was voor de beide ploegen. Het is gewoon hoog tijd dat iedereen eens voor de spiegel gaat staan en zich afvraagt of hij wel alles geeft. Ik denk dat we allemaal nog 10 à 15 procent meer kunnen brengen.”

“Of er sleet komt op de groep die nu al zo lang samenspeelt? Neen, dat is zeker niet het geval. Nadat we op bezoek bij Wellen een 2-0-achterstand ombogen in een gelijkspel hoopte ik dat het een kantelpunt zou zijn. En in de eerste helft tegen Beringen vorige week zag het er nog steeds goed uit bij die 0-1-voorsprong. Maar na de rust gaven we in enkele minuten de hele match uit handen (2-1-verlies, red.). Het is al vaak gezegd. Wij kunnen alleen iets rapen als we allemaal honderd procent zijn en dat is niet meer het geval.”

Goals vs punten

“Met Turnhout krijgen we nu inderdaad een tegenstander op bezoek die een beetje in hetzelfde schuitje zit (Turnhout won maar een van zijn laatste zeven wedstrijden, red.), maar we zitten niet in een situatie dat we naar een ander moeten kijken. Wij moeten er in eerste instantie voor zorgen dat we weer zelf ons niveau halen. Mijn twee goals in twee wedstrijden? Dat is goed voor mijn vertrouwen als aanvaller, maar ik zou liever punten pakken.”

