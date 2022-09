Yens Peeters en Nijlen boeken overtuigende eerste zege op bezoek bij Zwarte Leeuw (0-4): “De perfecte avond”

“Het werd de perfecte avond”, zegt aanvaller Peeters. “Dit doet iedereen bij de club enorm veel deugd na die een op zes en dan heb ik het niet alleen over de drie punten. Ook de manier waarop we ze pakten, mocht er zeker zijn. We toonden weerbaarheid en als dit dan het resultaat is, met vier goals en een clean sheet, kan je niet beter hebben. Afgelopen week zijn we allemaal nog eens op scherp gezet en dat gevoel namen we mee naar de wedstrijd.”

Geen twijfel

“Of we aan onszelf getwijfeld hebben? Neen, dat ook niet, want we we weten dat we over meer dan voldoende kwaliteit beschikken om een rustig seizoen te draaien. Alleen was dat de voorbije weken te weinig gekoppeld aan de nodige scherpte. Tegen Kampenhout was het bijvoorbeeld niet slecht, maar we speelden er ook zeker onze beste wedstrijd niet. Zo dwongen we bijvoorbeeld amper kansen af. Nu kwam alles er ineens uit en hopelijk kunnen we dat nu vasthouden voor de rest van het seizoen.”

Dodelijk duo

En met Vanderheyden-Peeters lijkt Nijlen nu ook een dodelijk duo in de rangen te hebben, al zijn het niet bepaald spitsbroers. “Maar we kennen wel allebei onze kwaliteiten”, zegt Peeters. “En dan vooral tegen onze ex-club Zwarte Leeuw is het leuk dat we opnieuw allebei scoren. Ergens doet het ook wel pijn om hen nu met een nul op negen achter te laten, maar we kijken alleen maar naar onszelf. Hopelijk zijn we nu vertrokken, want vandaag toonden we hoe het elke week moet zijn. Het hangt altijd af van de vorm van de dag of je een wedstrijd wint of niet, maar scherp zijn is het minimum.”