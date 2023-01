Yens Peeters en KFC Nijlen gaan na 6 op 6 met vertrouwen naar nieuwe kelderkraker tegen Pelt: “Maar we zijn er nog lang niet”

Met zes op zes nam KFC Nijlen een droomstart in 2023. Na Kampenhout ging vorige week ook Wijgmaal voor de bijl (1-2) en voor de tweede week op rij trokken de Nijlenaren in de absolute slotfase aan het langste eind. Ook nu weer bepalend voor de troepen van Sam Vermeulen: Yens Peeters. Waar de 31-jarige aanvaller tegen Kampenhout eerst nog aan de basis lag van de penalty die de zege inluidde, maakte hij vorig weekend opnieuw het verschil met twee goals.

“Een zes op zes hadden we dit seizoen nog niet meegemaakt”, zegt Peeters. “Maar het was gewoon nodig als je ziet dat ook de ploegen onder ons hun punten blijven pakken. Het staat zowaar nog dichter bij mekaar in de rangschikking dan enkele weken geleden. Dit maakte ik nog nooit eerder mee.”

“Dat we goed om gingen met de druk in de duels met concurrenten? Op zich waren we ook klaar op het moment dat die laatste wedstrijd van 2022 werd afgelast. Maar we gebruikten de winterstop daarna om ons goed voor te bereiden en stevig te trainen. De coach hecht veel belang aan de fysieke paraatheid van de groep en dat werpt nu al zijn vruchten af.”

Realistisch

“Er wordt ons een defensievere spelstijl verweten, maar ik denk dat het logisch is dat we in onze situatie kiezen voor een stevige organisatie. We moeten realistisch zijn. Ik denk dat we dit seizoen ook al alle spelsystemen uitprobeerden met als doel het tij te keren. (lacht) Nu lijken we toch vertrouwd te geraken met een formatie en dat zal de automatismen alleen maar doen toenemen. Natuurlijk zoeken ook wij naar oplossingen in aanvallend opzicht, maar we moeten het doen met de beschikbare spelers. Achteraan met de deur open spelen, zou geen goed idee zijn. ”

“Mijn bepalende rol? Ik sta er om belangrijk te zijn voor de ploeg. Dat is wat ik het liefst doe en wat ik dit seizoen misschien nog te weinig kon zijn voor Nijlen. Dat het nu twee weken op rij lukt, is voor mij persoonlijk een stevige opsteker.”

Niveau

Op naar de nieuwe bevestiging tegen Pelt? “Ze tellen evenveel punten, maar dat zegt niets”, vindt Peeters. “Ik vind Pelt gewoon een goede ploeg. In de heenwedstrijd speelden ze ons een helft lang weg en intussen zijn ze ook al negen matchen ongeslagen. Wij zullen dus vooral zelf ons niveau moeten halen, want het bleek al vaker dat je in deze reeks niet wint op halve kracht”

“Ik vind het vreemd dat Pelt zo laag staat in de stand, maar dat geldt misschien net zo goed voor ons. Wij werden ook bij de kandidaten voor de top vijf gerekend, maar daar moeten we nu zelfs niet meer aan denken. Met de strijd voor het behoud hebben we nu andere prioriteiten. De zes op zes is een goed begin, maar ons werk is nog lang niet af. Er resten ons nog veel finales.”