Yellow Tigers winnen van Polen en Bulgarije: “Veerkracht vormt de basis voor deze stuntzeges”

Zaterdagochtend - Filipijnse tijd - begon met schokkend nieuws voor het Belgische team, want er was een nieuwe test - een reset - nodig om de ploeg voltallig te krijgen. De speelsters Van Avermaet, Stragier en Demeyer mochten alsnog bij de nationale selectie aansluiten. U kan zich de opluchting voorstellen. Dit terwijl er op een andere plaats van de VNL (Brasilia, red.) geen enkele Covid-controle was. Onwaarschijnlijk. België was terug ‘au grand complet’ en later zou blijken dat net die drie ‘Tigers’ een fundamentele rol zouden spelen tijdens de matchen tegen Polen en Bulgarije.

Sensationele thrillers

De emoties moesten getemperd worden, de euforie werd omgezet in engagement. Met een enorme veerkracht won de Belgische selectie van Polen. “Dit is de tweede maal dat we van het topland Polen kunnen winnen”, verklaart coach Vande Broek na de wedstrijd van zaterdag. “We mogen van een stuntzege spreken. Van alle ‘challengers’ is Polen, met Wolosz als spelverdeelster, het sterkste team. De vele wissels hebben gerendeerd. Dat is uitsluitend te danken aan het feit dat iedereen duidelijk weet wat hun taak is. Die helderheid leidt tot een scherpe focus en een perfecte uitvoering van de opdrachten.”