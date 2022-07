Yellow Tigers aan de vooravond van de Challenger Cup: “Is het WK belangrijker?”

VolleybalNa wekenlange, intensieve wedstrijden tegen de wereldtop tijdens de ‘Volley Nations League’ en een korte rustpauze moeten de Yellow Tigers donderdag in Kroatië opnieuw het veld op voor de Challenger Cup. In Zadar wordt met acht landen - in een meedogenloze eliminatieformule - gestreden voor één enkel ticket dat recht geeft op deelname aan de VNL van 2023. Een unieke kans voor de Belgische selectie om meteen terug te keren naar de hoogste internationale competitie.

“De Challenger Cup valt niet op een ideaal moment”, vertelt bondscoach Gert Vande Broek. “In onderling overleg met het team willen we niet inboeten op de voorbereiding van de wereldkampioenschappen die op het einde van september in Nederland worden georganiseerd. Dus hebben we de speelsters twee weken rust gegund. De voorbereiding op deze Challenger Cup was daardoor erg kort. Er was zelfs geen tijd voor oefenwedstrijden. Een bewuste keuze.”

Vanaf 2017 vijf jaar aan dit project gewerkt

“De speelsters zullen zich voor tweehonderd procent smijten om dat promotieticket te bemachtigen”, merkt de coach van de Yellow Tigers op. “Ik zag deze week opnieuw een gretige en zeer enthousiaste groep tijdens de trainingen. In functie van de ‘world ranking’ is - hoe raar het ook klinkt - de VNL niet meer het allerbelangrijkste doel. Het blijft wel het hoogste en meest prestigieuze toernooi van de FIVB. Onze hoofdaccenten liggen op het WK, want daar kunnen we meer punten pakken om de top-24 te halen. Dat biedt kansen voor deelname aan Olympische kwalificatiewedstrijden. De Yellow Tigers zijn vanaf 2017 vijf jaar bezig met het WK-project. Dat veeg je niet zo maar weg. Bovendien wordt volgend jaar het EK in ons land georganiseerd.”

“Deze minicompetitie wordt volgens een onverbiddelijke knock-out formule gespeeld”, benadrukt Gert Vande Broek. “Wie verliest vliegt naar huis. Elke wedstrijd is erop of eronder. Dat geeft een extra dimensie aan dit toernooi, maar het zorgt niet voor extra druk. Elk duel wordt stevig, met meteen Tsjechië als een hardnekkige opponent op de eerste speeldag. In een rol als vrijbuiter gaan we zeer gemotiveerd trachten om zo ver mogelijk te geraken.”