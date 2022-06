Yellow Tiger Silke Van Avermaet: “We investeren in een groeiproces dat volledig in het teken staat van het WK”

wielrennen beloften Jarne Van Grieken rijdt zondag Memorial Philippe Vanco­ningsloo: “Eerste stuk parcours is interes­sant”

Vijfde in de Kersenronde in het Nederlandse Mierlo, tiende in de Grand Prix Color Code in Bassenge, derde in Gullegem Koerse! Jarne Van Grieken (21) is goed bezig.

11:57