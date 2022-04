Yelle Daels (Olympic Ledegem): “Thuis kampioen spelen zou schitterend zijn”

Brielen niet onderschatten

“Zondag krijgen we Brielen op bezoek en dat is een tegenstander die we zeker niet mogen onderschatten. In Brielen leden we onze eerste nederlaag van het seizoen zodat we ook op sportieve revanche uit zijn. Het wordt dus negentig minuten knokken voor elke bal maar we hebben in elk geval genoeg aan één puntje om die titel te pakken. Bij puntenverlies van concurrent Marke B zijn we sowieso kampioen. Zij spelen zondag op hetzelfde moment tegen Rekkem. Die titel zullen we in elk geval dubbel en dik verdiend hebben want we staan nu toch al lange tijd op kop van het klassement. We leden slechts twee uitnederlagen en thuis konden we op de match tegen Marke B na, waarin we gelijkspeelden, al onze wedstrijden met winst afsluiten. Een beloning voor geheel de club, voor onze jonge spelersgroep en voor onze trainer Patrick Verheule, die hier bij Olympic kind des huizes is. We hopen zondag een goede prestatie neer te zetten en uiteraard daarna een stevig kampioenenfeestje in te zetten.”