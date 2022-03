Yaxano Smet treedt in de voetsporen van vader Guy: “Ik heb hetzelfde profiel als mijn papa”

Indooratletiek Ben Broeders wordt knap vijfde op het WK indoor: “Er zat nog veel meer in”

Op het WK indoor in Belgrado is Ben Broeders heel knap vijfde geworden in het polsstokspringen. Hij sprong naar een seizoensbeste van 5m75, maar kon daarna door spierkrampen zijn kansen niet verder verdedigen. “Het is wel zuur, want er zat veel meer in vandaag”, zegt hij.

