Yaxano Smet hoopt op volledige doorbraak bij Van Moer Logistics: “Ik wil me meer focussen op de grote koersen”

Wielrennen junioresVader Guy Smet draait al enkele decennia mee in het peloton, maar vorig seizoen stak zoon Yaxano een eerste keer de neus aan het venster. Als debutant bij de juniores kon hij meteen drie overwinningen voorleggen. In zijn tweede jaar in deze leeftijdscategorie hoopt de Kruibekenaar de lat wat hoger te kunnen leggen.

Yaxano Smet blikt met tevredenheid terug op het voorbije seizoen. “Ik won in Belsele, Nieuwerkerken en Kieldrecht. Die laatste zege kwam er in een halve thuiskoers. Daarnaast werd ik ook drie keer tweede. Ik krijg veel tips van mijn papa. Die zou trouwens in januari moeten deelgenomen hebben aan de Tour du Sahel. Op het laatste moment werden de plannen geannuleerd, maar hij kijkt al uit naar een volgende rittenwedstrijd in Afrika. Dat Afrikaanse avontuur spreekt me wel aan. Ik zou later ook graag in dat continent willen rondreizen om aan exotische meerdaagse koersen te kunnen meedoen. Voorlopig concentreer ik me echter op de juniores. In mijn tweede jaar wil ik kunnen oogsten.”

Grote koersen

Woensdag wordt Yaxano Smet achttien jaar. Wat zou hij graag in de komende campagne willen bereiken? “In de eerste plaats wil ik met een goed gevoel op de fiets kunnen zitten en mijn ding kunnen doen. Vorig jaar trad ik vooral op de voorgrond in de kermiskoersen. Nu mag het inderdaad wat meer zijn. Ik wil me meer focussen op de grote koersen.”

“Volgende week werken we met de ploeg een stage af in Spanje. Zo’n stage is aangenaam en nuttig tegelijk. We komen op vrijdag terug naar België en twee dagen later begint ons seizoen met Kuurne-Brussel-Kuurne. Dergelijke koersen spreken aan. Deze zomer trekken we met Van Moer Logistics enkele keren naar het buitenland, vooral naar Frankrijk. Ook dat lijken me leerzame momenten te worden.”

Op schema

Yaxano Smet heeft de trainingsarbeid al flink opgedreven. “Ik ben al meer dan twee maanden flink aan de slag en zit op schema. Ik voel dat ik veel sterker ben geworden ten opzichte van vorig jaar. We hebben ook al wat ploegtrainingen achter de rug. Die hadden voor mij een dubbel doel. Uiteraard is er de trainingsprikkel, maar tevens leerde ik een aantal nieuwkomers binnen de ploeg kennen. Uiteindelijk zijn er toch een zestal nieuwe gezichten bij de juniores van Van Moer Logistics.”

Lees ook: meer wielrennen