Yaxano en Guy Smet winnen in zelfde weekend: “Eerste zege geeft wel een fijn gevoel”

Wielrennen JunioresDeze winter stelden we al dat Yaxano Smet goed op weg was om in de voetsporen van zijn vader Guy te treden. Als een van de nestors van het Vlaamse wielerpeloton blijft deze laatste nog altijd winnen. Mama Smet hoeft zich echter de komende jaren geen zorgen te maken voor de bloementoevoer. Zoon Yaxano bracht dit weekend de eerste ruiker mee naar huis.

Het moet dit weekend plezant geweest zijn ten huize Smet in Kruibeke. Vader en zoon wonnen beiden hun koers. Vader Guy vond zoals het een papa past dat de winst van zijn zoon nog mooier was dan zijn eigen overwinning. Voor Yaxano Smet was zegevieren een primeur. “Papa won dit weekend in Prosperpolder; daags nadien ging ik bij de juniores aan de slag in Belsele. Daar mocht ik het hoogste schavotje betreden. Die eerste zege gaf wel een fijn gevoel.”

Geen sprint

Wellicht had Yaxano Smet al meer overwinningen op de teller staan, indien sprint meer splijtend was geweest. In Belsele lukte het dan toch. “Aanvankelijk reden er drie renners weg. Daarna volgde er nog eens een drietal. Het werd link, zodat ik besloot om de sprong naar voor te wagen. Dat lukte. Uiteindelijk ontstond er een kopgroep van negen. Het scenario verliep goed, maar negen vluchters was nog te veel. In de sprint zou ik immers toch negende worden (lacht). Op twee kilometer van de finish was er nog een late, vergeefse uitval. Alles kwam bij elkaar en ik waagde op dat moment mijn kans. Blijkbaar viel het achter mij stil en lieten ze mij rijden. De Australiër Campbell Palmer kwam op het einde nog opzetten, maar mijn voorsprong was geruststellend. Ik kon genieten van de zege. Op zich kwam de winst wat onverwacht. In het voorjaar waren de resultaten goed, maar de laatste twee weken was het net iets minder.”

Even rustig

De maand juni is traditioneel een rustige periode voor jonge renners. Bij Yaxano Smet is dat niet anders. “Volgende week werk ik nog een kermiskoers af, maar ik moet nog bekijken welke. Juni is de examenmaand, zodat het allemaal wat rustiger is. Dat is ook bij mij het geval. Op het einde van de maand zal het weer drukker worden. Ik kijk al uit naar de komende zomer.”