Yassine Razzi (Eendracht Aalst) voor het duel tegen Torhout: “Ik wil me de komende weken bewijzen met het oog op een contractverlenging”

voetbal nationale 2AYassine Razzi zat dit seizoen bij Eendracht Aalst meer op de bank dan hem lief was, maar de jongste weken komt hij opnieuw boven water. In de laatste thuismatch tegen Zulte Waregem B stond hij aan de aftrap. De rechterflankspeler hoopt uiteraard op meer speelkansen, te beginnen met de komende thuismatch tegen Torhout.

“Het is voor mij tot dusver een moeilijk seizoen geweest, want ik stond slechts driemaal in de basis”, vertelt de Belg met Marokkaanse roots. “Er kwamen een aantal nieuwe spelers bij en de onderlinge concurrentie werd groter. De coach maakte zijn keuzes en ik moest er me vaak bij neerleggen dat ik naast de ploeg viel. Het enige wat ik kon doen, is me professioneel gedragen en me op training en bij de schaarse speelkansen honderd procent inzetten. De jongste weken krijg ik meer speelminuten. Aangezien we onze laatste wedstrijd wonnen, hoop ik er uiteraard tegen Torhout opnieuw bij te zijn. Hoewel de kloof met leider Lokeren-Temse twaalf punten bedraagt, geloof ik nog steeds in de titel. Ook de Waaslanders kunnen pech hebben met blessures, zoals ons dat is overkomen.”

Aangezien de eerste periodetitel binnen is, wordt er sowieso nog voor de promotie gestreden op het einde van het seizoen. Vorig jaar werd die tegen Mandel United op een haar na gemist en in die wedstrijd had Razzi de held kunnen zijn. Hij liet in de slotminuut de kans onbenut om Eendracht tegen tien man uitzicht op de zege te geven in de verlengingen.

“Ik heb veel tijd nodig gehad om die beslissende match van de eindronde te vergeten”, gaat de rechterflankspeler voort. “Normaal is de bal gekruist in doel trappen één van mijn kwaliteiten. Bij mijn balcontrole sprong de bal iets te ver van de voet en hierdoor kon ik niet goed op doel besluiten. Dat is evenwel verleden tijd. Nu wil ik nog alleen naar de toekomst kijken en er samen met de ploeg alles aan doen om door te stoten naar eerste nationale.”

Contractverlenging

Het Eendracht-bestuur kan de optie in het contract van Razzi lichten voor een verlengd verblijf bij Aalst. Ondanks de weinige speelminuten hoopt de rechterflankspeler op een contractverlenging. “Ik ben overtuigd van mijn kwaliteiten en ben er zeker van dat ik mijn plaats in het elftal van Aalst heb. Mijn voorkeurspositie gaat uit naar de rechts op het middenveld met Geenens achter mij omdat de wisselwerking tussen ons beiden top is. Ik heb het bij Eendracht naar mijn zin en denk zeker niet aan een transfer. Ik wil me de komende weken nog bewijzen bij mijn huidige club. De bal ligt in het kamp van de voorzitter en de technische staf. Zij moeten oordelen of ze vertrouwen in mijn kunnen hebben en de optie in mijn contract lichten.”

Op privévlak lacht het leven Razzi toe en daar puurt hij extra motivatie uit. “De laatste thuismatch bracht mijn vrouw mijn zoontje van zes maanden voor het eerst mee naar het stadion en we pakten onze eerste zege in drie maanden. Hij beseft het uiteraard allemaal nog niet zo goed, maar als hij wat ouder is, wordt hij mijn beste supporter”, besluit de rechterflankspeler.

Lees ook: meer voetbal in 2NA