Yassin Gueroui (P.Eisden) ziet onderlinge topduels in het programma staan: “Mits winst in OHL kunnen we gouden zaken doen”

VOETBAL EERSTE NATIONALEIn eerste nationale staat er zaterdag en zondag een “super weekend” geprogrammeerd. Met La Louvière-Francs Borains en Luik-Olympic Charleroi staan er vier ploegen uit de top vijf tegenover elkaar. Benieuwd of leider Patro Eisden van deze onderlinge duels kan profiteren en in de rangschikking verder kan uitlopen. Maar dan moet het wel voorbij OHL B raken. “Niet speculeren, eerst winnen in OHL en dan zien we wel”, klinkt Yassin Gueroui nuchter.

Yassin Gueroui is na zijn oogkasbreuk tegen Luik sneller terug dan verwacht. Amper drie weken na zijn operatie, maakte de Eisdense middenvelder vorig weekend een geslaagd wederoptreden. “In eerste instantie voorzag de dokter een revalidatietijd van zes weken”, blikt Gueroui terug. “Maar als ik me goed voelde, mocht ik ook eerder aan de slag. Let op, het was geen lichtzinnige beslissing. Er werden in mijn oogkas twee metalen plaatjes ingeplant. Het blijft toch een operatieve ingreep, hé. De breuk was complex en daar kwam millimeterwerk aan te pas. Je bent daar in gedachten toch wel mee bezig. Omdat het op training vlotjes liep, heb ik uiteindelijk toch snel de knop omgedraaid. En buiten een beetje hoofdpijn, had ik geen hinder.”

Geen last met masker

Je speelde net als bij de vorige breuk met een beschermend masker. Toch geen schrik gehad? “Het was hetzelfde masker, maar wel extra aangepast. De vorige keer schoof het masker bij de kopduels regelmatig van plaats. Dat gebeurde nu niet meer. Of ik geen schrik had? Ik heb veel telefoontjes gehad van vrienden die me goed bedoeld tot voorzichtigheid aanmaanden. Risico’s neem ik niet, maar ik kan me ook vrij snel over angst heen zetten. Vooral het eerste kopduel in een wedstrijd is hierbij cruciaal. Toen dit prima aanvoelde ben ik negentig minuten voluit gegaan. En dat zonder echt last te hebben. Enkel naar het einde toe had ik een beetje hoofdpijn. Ik blijf de rest van het seizoen veiligheidshalve wel met het masker spelen’, weet Yassin Gueroui.

Eerst naar onszelf kijken

Op het sportieve vlak laat Eisden weinig steken vallen. De paarswitten blijven de klassering autoritair aanvoeren. Luik telt vijf punten minder en het derde geplaatste La Louvière kijkt reeds tegen een achterstand van elf punten aan. De eerste drie promoveren naar 1B. “Wanneer we zondag in OHL winnen, kunnen we de kloof met onze concurrenten verder uitbouwen. Onze vier achtervolgers spelen immers tegen elkaar en sommigen hiervan gaan punten laten liggen. We doen dus mogelijk gouden zaken. Al blijft het opletten met OHL. De U23-teams hebben misschien minder body, maar zijn technisch zeer bedreven. Dus best naar ons eigen kijken en hopen dat die marge niet verkleind en we zonder stress de rest van het nog lange seizoen kunnen afwerken. Eens de promotie binnen, blijft het kampioenschap de nieuwe uitdaging. Dat zou de kers op de taart moeten worden. Maar zoals gezegd, zo ver zijn we nog niet”, blijft Yassin Gueroui met beide voeten op de grond.