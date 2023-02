Yassin Gueroui en Patro Eisden winnen in Ninove en pakken vier overwinningen op rij na de winterstop: “We blijven kloof met concurrentie uitdiepen”

Eisden nam in Ninove meteen het heft in handen. Sam Valcke ging alleen op doel af, maar kon niet afwerken. Elvis Mohanovic deed dit na een kwartier wel. Na een afgeblokte poging van Sam Vlacke pegelde de Eisdense spits de bal hoog in het dak van het doel. “Als je op verplaatsing als eerste kunt scoren, is dat uiteraard een voordeee”, blikt een sterk spelende Yassin Gueroui terug. “Heerlijk hoe Elvis de bal van uit de draai binnentrapte. Ninove was toen aan zet, terwijl wij onze sterkste kwaliteiten konden uitspelen. Vanuit een goede organisatie loerden we op de counter. En kansen waren er. Zo mikte Bounou op de paal en mijn kopbal plofte tegen de lat. Ook werd een doelpunt van Renson nog afgevlagd wegens buitenspel. En als die tweede treffer niet wil vallen, dan weet je dat het nog moeilijk kan worden. We hadden de partij wel onder controle, maar je weet nooit.”

Opnieuw knokken tot de eindfase

Ook na de rust bleef Eisden de betere ploeg. Maar Ninove ging risico’s nemen en nadrukkelijker jagen op de gelijkmaker. Echte doelkansen kon de thuisploeg evenwel niet afdwingen. De beste mogelijkheid was voor Patro toen Mehanovic een terugspeelbal onderschepte en alleen op doel afkon. De thuisportier redde gevat. “Net zoals de vorige wedstrijden bleef het voor ons weeral knokken tot de eindfase”, vervolgt Gueroui. “En opnieuw toonden we onze weerbaarheid. Bij een vlijmscherpe counter schakelde Bamona een versnelling hoger en prikte oog in oog met doelman Van Den Noortgaete de bevrijdende treffer tegen de netten en was het opnieuw voluit feest. Fantastisch toch. Zo blijven we op ramkoers naar promotie.”

De promotie naar 1B komt alsmaar nadrukkelijk in zicht. Elke week laten concurrenten waardevolle punten liggen. Deze week was het de beurt aan La Louvière. “In de klassering tellen we zeven punten voorsprong op Luik en elf op Charleroi en La Louvière. Deze ploegen hebben wel nog één wedstrijd te goed. We zijn er dus nog niet. We moeten geenszins overmoedig worden. De competitie duurt nog erg lang. Met de 12 op 15 na de winterstop deden we wel gouden zaken en diepten we de kloof uit. Ons eerste doel is blijft een plaats binnen de top drie pakken, dan zij we verzekerd van promotie. Maar het kampioenschap binnenhalen is natuurlijk het mooiste wat er is. Zaterdag kunnen we wederom een nieuwe stap in die richting zetten als we naaste concurrent Luik thuis te gast krijgen. Dat wordt een cruciale wedstrijd. We hopen op een vol huis en met de steun van onze supporters de Luikenaars definitief terug te slaan”, besluit een gemotiveerde Yassin Gueroui.