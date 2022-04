Yassin Gueroui en Patro Eisden rekenen tegen Luik op massale steun van de supporters: “Met zes op zes gaan we naar de eindronde”

Met de topper tegen leider Luik staat Patro Eisden zaterdagavond voor hun belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Wil Eisden uitzicht houden op de play-offs, mag de club met minder dan een overwinning niet tevreden zijn. Met zes ploegen op een zakdoek belooft het competitieslot een thriller te worden. Yassin Gueroui heeft geen schrik voor het duel tegen Luik. “Het wordt zaterdag volle bak in Eisden en we zullen tegen Luik met een alles of niets mentaliteit ten strijde trekken. De supporters zullen ons over de streep schreeuwen” zegt de Eisdense middenvelder.

FC Luik blijft de rangschikking in eerste nationale aanvoeren. Het Uitvoerend Uitvoerend van de KBVB besliste woensdagnamiddag dat de Luikenaars hun drie punten tegen Dender behouden en daarmee haast zeker zijn van deelname aan de eindronde. Dender gaat tegen deze uitspraak wel nog in beroep. “Met negen op negen zit Luik in de winning flow”, moet ook Yassin Gueroui toegeven. “Na de winterstop had Luik het even moeilijk. Sinds Gaetan Englebert het trainerschap overnam, loop het weer vlot en lijken de Luikenaars hun voorop gestelde favorietenrol alsnog waar te maken. Maar dat wil niet zeggen dat we ons daarbij neerleggen. Integendeel. Zowel zaterdag tegen Luik als de week nadien in Tienen willen we twee driepunters pakken en zo ons eindrondeticket veilig stellen.”

Thuisreputatie Patro Eisden

Voor de kraker van zaterdag rekent Patro Eisden op de steun van de supporters en hun thuisreputatie. De manschappen van trainer Stijn Stijnen zijn deze competitie voor eigen publiek nog ongeslagen. “En die lijn willen we door trekken”, klinkt Gueroui zelfzeker. “Zaterdag zal ons stadion in vuur en vlam staan en zullen de supporters ons naar de zege schreeuwen. Zeker weten. In prangende wedstrijden staan ze klaar. Zo herinner ik mij de legendarische wedstrijd tegen Union en de bekerwedstrijden tegen Anderlecht en Club Brugge. Ongelooflijk hoe ze de club toen een snelheid hoger tilden.”

Zes teams voor vier plaatsen

In de klassering klit alles bijzonder dicht bij elkaar. De strijd voor de vier eindrondeplaatsen wordt bijzonder spannend. “We gaan geen optelsommetjes maken of naar de andere teams kijken. We moeten van onze eigen sterkte uitgaan. Alleen moeten we ons niet vergeten te belonen. Tegen Charleroi waren we vorig weekend ook de betere ploeg, maar vergaten we onze kansen te benutten. Dat moet beter. Of de zenuwachtigheid ondertussen niet toeneemt? Neen, ik ken geen stress, maar heb wel dat verantwoordelijkheidsgevoel. Als ancien wil ik mijn ploegmaats mee aanvuren en op sleeptouw nemen. Het wordt zaterdag een grote finale die we absoluut moeten en willen winnen. En dat kan enkel met een groot strijdershart en de juiste mentaliteit. Voor het seizoen gaf niemand ons enige kans om bovenin mee te draaien. We legden echter een onwaarschijnlijk parcours af. Nu we zo dicht bij een prijs staan, moeten we daar ook voluit voor gaan. Het zou een enorme bekroning zijn voor een schitterend jaar.”

Eindronde is een loterij

“Als we de eindronde halen, kan het alle kanten uit. Het puntenaandeel wordt gehalveerd en volgen er nog zes wedstrijden. Dit is een ander gegeven. In de play-off zijn er andere aspecten die belangrijk zijn. Zo moet je met druk kunnen omgaan, de vorm van de dag speelt een rol, ervaring... We hebben voldoende sterkhouders in de ploeg die in die omstandigheden het verschil kunnen maken. Maar laten we nog niet dagdromen. Eerst winnen tegen Luik en Tienen. Daarna zien we wel”, probeert Gueroui de spanning weg te houden. Voor het duel tegen Luik zijn Massengo en Dijkhuizen geschorst.