Yassin Gueroui en Patro Eisden nemen in dolle slotfase de maat van Hoogstraten en verstevigen hun leidersplaats: “Het feestje blijft duren”

voetbal eerste nationalePatro Eisden blijft de overwinningen aan elkaar rijgen. Toch hadden de Maaslanders aan Hoogstraten een lastige klant. Pas in de absolute slotfase brak Eisden de dubbele muur van de hekkensluiter open. Roman Ferber en Jordan Renson ranselden telkens vanop de zestien de bal tegen de netten. De ontlading bij het laatste fluitsignaal was dan ook bijzonder groot. “Ons sprookje blijft duren. We pakken een nieuwe driepunter en verstevigen onzeleidersplaats”, juichte een tevreden Yassin Gueroui.

De partij tegen Hoogstraten was voor Eisden geen walkover. De hekkensluiter beet fel van zich af en klom even voor het uur vanop de penaltystip zelfs op voorsprong. Een verbeten strijdend Patro gaf zich niet gewonnen en bleef in een prangend slot de thuisploeg onder druk zetten. Met succes. Ferber en Renson bogen alsnog de achterstand om. “Het was een moeilijke wedstrijd op een haast onbespeelbaar veld en tegen een tegenstander die onder hun waarde geklasseerd staat”, blikte Eisdens buffer Yassin Gueroui achteraf terug. “De eerste helft was vrij gesloten. Hoogstraten bouwde een dubbele muur op met telkens blokken van vier spelers. Doelkansen waren er amper, maar we dwongen wel meer balbezit af en konden via Sam af en toe dreigen. In de tweede helft veranderde aanvankelijk weinig aan het spelbeeld. Tot de thuisploeg na een fout van Ferber via een strafschop kon uitlopen.”

Knokkend langszij

Hoogstraten ging nu nog meer verdedigen, terwijl Eisden driftig op zoek ging naar de gelijkmaker. “De trainer had ons voor zulk scenario gewaarschuwd. Maar hij vertelde er ook bij dat Hoogstraten vele wedstrijden in de slotfase verloor. We voerden dan ook de druk op. Het resultaat bleef niet uit. Met een zweefschot in de hoek brak Ferber het duel opnieuw open. Wij bleven verder pompen en werden in het slot beloond. De hoge bal in de kluts belandde bij Jordan Renson, die de bal heerlijk overhoeks binnen pegelde. De ontlading was dan ook groot. Ons sprookje dreigde op een gegeven moment te eindigen, maar onze wil om te winnen was was bijzonder groot en maakte het verschil. De uitslagen van onze concurrenten liet de zege nog zoeter smaken. Zowel Thes, La Louvière, Fancs Borains en Charleroi lieten punten liggen”, klonk Gueroui trots.

Debuut Nick Van Diest

Assistent-trainer Aziz Rejdi had veel lof voor de spelers. “Een dikke pluim voor de spelers, die ondanks een achterstand in een ommekeer zijn blijven geloven”, analyseerde Rejdi. “Hoogstraten bleek een taaie tegenstander. Met alle midden probeerden ze zich te verdedigden. Toch konden we hun afweergordel ontmantelen en met twee mooie doelpunten de zoveelste zege grijpen. Ook een compliment voor de jonge Nick Van Diest die de geschorste Niels Verburgh met bravoure verving. Van Diest kwam in september over van Heist om onze kern te versterken en is nog geen twintig jaar. Met confrontaties tegen Heist, Francs Borains en Winkel resten ons nog drie wedstrijden tot de winterstop”, aldus Rejdi.

P. Eisden: Belin, Dijkhuizen, Renson, Corstjens, Kis (79' Milts), Ferber, Gueroui, Van Diest (72' Valcke), Bounou (76' Cuypers), Bamona, Sam.

Doelpunten: 57' Meeuwis (1-0, strafschop), 82' Ferber (1-1), 90' Renson (1-2).

Geel: Verheyen, Ferber, Lauwers, Dijkhuizen, Havermans, Vermeeren, Tilburgs, Havermans.

Rood: 90' Havermans (2x geel).



