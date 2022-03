Dodelijke counters nekken Patro

De ontgoocheling was groot in het Eisdense kamp. Niemand had deze nederlaag zien aankomen. “In deze fase van de competitie moet je vooral naar jezelf kijken. We strijden voor een plaats in Play-Off 1 en dan probeer je op verplaatsing in eerste instantie niet te verliezen”, klonk Yassin Gueroui teleurgesteld. “Bij de rust had ik nochtans een goed gevoel. We waren baas op het veld en hadden goede kansen om op voorsprong te klimmen. Twee dodelijke counters op korte tijd lieten ons achter de feiten aanlopen. Toch gaven we niet op en konden via een terechte strafschop naderbij sluipen. Ondanks een verwoed slotoffensief bleven we op onze honger zitten. Jammer, maar helaas. Deze opdoffer moeten we snel doorspoelen. Volgende zaterdag krijgen we hekkensluiter La Louvière op bezoek. Maar dit is nog geen garantie dat we dan een driepunter pakken. We zullen geconcentreerd elke wedstrijd moeten aanvangen. In deze reeks zijn er geen zwakke broertjes. Elke team heeft wel iets te verdedigen. Ofwel strijden ze bovenin voor een plaats in de eindronde, ofwel knokken ze om het behoud.”