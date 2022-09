Yassin Aydouni en Rupel Boom gaan zwaar onderuit bij FC Luik (5-0): “Het zit in onze hoofden”

Het eerste kwartier verliep gelijkopgaand, maar in het daaropvolgende kwart ging na de openingsgoal van Lambot dit keer figuurlijk het licht uit bij de Steenbakkers. In een mum van tijd stond het 3-0 en was de wedstrijd gespeeld. Na de pauze kreeg Boom iets meer voet aan de grond, maar FC Luik diepte, ondanks een door Laverge gestopte strafschop van Perbet, de score toch nog uit tot forfaitcijfers. Nul punten, tien tegengoals en eentje gemaakt in drie competitiewedstrijden. Rupel Boom is aan bezinning toe.

“Ik heb er eigenlijk geen woorden voor”, zegt winger Yassin Aydouni na afloop. “We geven het hier gewoon zelf weg met individuele fouten. Het begin was inderdaad evenwichtig, maar omdat de tweede en derde goal snel op de openingsgoal volgden, zakten we als een kaartenhuisje in elkaar. Of dat als een mentale kwestie klinkt? Absoluut. We begonnen goed met enkele kansjes en Luik was niet beter of gevaarlijker in het algemene spelbeeld dan wij, maar wij kunnen momenteel moeilijk omgaan met tegenslagen. Het zit in onze hoofden en dat moet er zo snel mogelijk weer uit. We mogen niet gaan twijfelen.”

Automatismen

“Na de rust durfden we iets meer te voetballen, maar echt doordringen tot in de zestien van Luik lukte dan weer niet. Zij zakten wat in, verdedigden goed en waren vervolgens razend gevaarlijk in de omschakeling. Ze speelden goed tussen de lijnen en zo slikten we alsnog enkele goals. Daar zag je duidelijk het voordeel van een ploeg te hebben die al jaren samenspeelt en waar de spelers elkaar door en door kennen. Een groot verschil met de onze die pas enkele maanden samenwerkt.”

“Maar dat neemt niet weg dat de individuele fouten er uit moeten. Iemand daarbij openlijk viseren heeft geen zin, maar de komende week gaan we wel een aantal dingen goed doorpraten. Sommige dingen worden genadeloos afgestraft op dit niveau en dan moet je als speler vermijden dat je in een bepaalde situatie terecht komt.”

Referentiematch

“Hoe we het tij gaan keren na die 0 op 9? Eerst en vooral moeten we deze wedstrijd vergeten en doorgaan. Hard werken is de boodschap en hopelijk krijgen we woensdag goed nieuws over de wedstrijd tegen Tienen en mogen we die alsnog spelen. Daarna komt Mandel op bezoek en voor dat duel gelden geen excuses. Winnen is dan het enige dat telt en liefst met het voetbal dat we willen brengen. Op training zien we al heel goeie dingen, maar momenteel komt het er nog niet uit tijdens de wedstrijden. Hopelijk kunnen we zondag vertrouwen tanken en wordt dat een referentiematch. Het geloof moet blijven.”

RFC Luik - Rupel Boom 5-0

Luik: Debaty, Lambot, Bustin, D’Ostilio, Nyssen (73' Loemba), Reuten (84' Arslan), Bruggeman, Prud’homme (46' Besson), Cavelier (64' Mouchamps), Mputu (73' Van Den Ackerveken), Perbet.

Rupel Boom: Laverge, Neral, Vervoort, Bourdouxhe (72' Verkerken), Traoré (62' Lendric), Gadji, Thuys, Mwenda (43' Lukebakio), Aydouni, Thiel (46' Medelinskas), Bliek.

Doelpunten: 17' Lambot (1-0), 30' D’Ostilio (2-0), 34' Bustin (3-0), 64' Perbet (4-0), 88' Mouchamps (5-0)

Geel: Bruggeman, Medelinksas.