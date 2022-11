Yasmine Vandewalle (Basket Houthalen): “Oproep aan alle basketballiefhebbers om onze actie ‘Kom op tegen Kanker’ te steunen in thuiswedstrijd tegen Brasschaat”

100km-run voor ‘Kom op tegen Kanker’

“De 100km-run is een uniek loopevenement, waarbij teams van vier samen 100 km lopen ten voordele van de strijd tegen kanker”, start forward Yasminne Vandewalle met haar vooruitblik naar het ‘Basket for life’ evenement van haar team Basket Houthalen. “Enkele maanden geleden besloten we met een team van vier deel te nemen. De bedoeling is dat we samen 100 km lopen. Eén loper start als eerste en na elke 10 km sluit een extra loper aan. De eerste loper legt dus 40 km af, de tweede 30 km, de derde 20 km en de vierde 10 km. Dit loopevenement zal doorgaan op 19 maart 2023 in Deinze. Om er aan te mogen deelnemen moet je als team 2500 euro of meer inzamelen. Dit geld gaat integraal naar ‘Kom op tegen Kanker’, ter ondersteuning van het kankeronderzoek.”

Ons team

Basket For Life

“Gelukkig kan ik rekenen op de steun van mijn team Basket Houthalen. We kregen ondertussen al heel wat giften van familie en vrienden, maar zijn nog niet aan het bedrag van 2500 euro. Met de ‘Basket for life’ actie hopen we voldoende geld te verzamelen. Ik wil onze staf en mijn ploegmaats dan ook enorm bedanken. Lisa Gielen en Britt Pussig hebben gezorgd voor de nodige aandacht via sociale media. Onze T1 Jeroen Bijnens liet foto’s maken. Iedereen van het team toonde de nodige steun. We zijn dan ook een ploeg die fel aan elkaar hangt. Vorig seizoen werden we laatste. Door corona waren er gelukkig geen stijgers en dalers. Halverwege vorig seizoen nam Jeroen Bijnens het over als coach. Met een plaats in de middenmoot zijn we heel blij dit seizoen. We vechten voor elkaar en dat zie je ook bij de resultaten. Als we verliezen is het meestal met een kleine nederlaag. Hopelijk krijgen we tegen Cobras Brasschaat een talrijk publiek over de vloer. Met slechts een inkom van vijf euro zullen de supporters wel afzakken naar Houthalen zeker. Het is sportief natuurlijk ook de bedoeling dat we de punten in eigen huis houden”, besluit de 26-jarige Genkse Vandewalle.