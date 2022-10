Yasin Mrani en Racing Mechelen imponeren met 0-5-zege bij City Pirates én derde plaats: “Nog niet kijken naar de rangschikking”

voetbal tweede nationale BHoezo een zware midweekwedstrijd tegen Cappellen in de benen? Racing Mechelen was een en al passie zondagnamiddag en voor die inzet werden de troepen van trainer Greg Vanderidt beloond met een ruime 0-5-overwinning bij City Pirates. Yasin Mrani was een van de bezoekende doelpuntenmakers en zo opende de snelle en dribbelvaardige winger zijn rekening voor de Mechelaars.

“Die zware benen waren er toch wel degelijk hoor”, lacht Mrani. “We voelden de wedstrijd van woensdag zeker nog, maar er in aanloop naar City Pirates werd er veel aandacht besteed aan recuperatie. En de coach voerde ook enkele goede wissels door in de basiself waardoor een aantal jongens opmerkelijk frisser aan de aftrap kwamen.”

Rode kaart

“Een verdiende zege? Ik vond ons de hele wedstrijd dominant spelen. Niet dat we voor rust in supergrote doen waren, maar we scoorden wel twee keer en dat vergemakkelijkte alles. Na de pauze probeerden we op dat elan door te gaan en de rode kaart van hun kapitein (Van Den Bogerd, red.) was een kantelpunt. Het was geen vuile fout, maar na een tackle van Jens (Heyvaert, red.) reageerde hij met een duw. Een domme reactie waarmee de wedstrijd helemaal in ons voordeel uitdraaide en ik vrij snel de derde goal kon maken.”

Eerste goal

“Spaenhoven nam een inworp, die door Weuts werd doorgekopt. Dat had ik doorzien en dus ging ik met de bal aan de haal, kwam naar binnen en haalde uit. Mijn schot week nog even af, maar de keeper was geklopt. Het was mijn eerste goal in een officiële wedstrijd voor Racing en dat doet altijd deugd. Zeker na de wedstrijd van woensdag waarin ik niet vaak aan de bal kwam. Bij Cappellen hadden ze hun huiswerk duidelijk goed gemaakt. (lacht) Ik maakte wel veel loopacties, maar ze werden goed doorzien. Daarom zochten we vaker de oplossing via de rechterkant.”

Derde plaats

“Met deze zege sluiten we een zware week af met het maximale resultaat en dat is natuurlijk fantastisch. Beter dan verwacht? In zekere zin wel, maar we hebben nog geen enkel punt gestolen. Het komt er nu op aan om te blijven bevestigen en volgende week klaar te zijn voor de wedstrijd tegen Bocholt. Die derde plaats? Leuk, maar op dit moment zijn we helemaal niet bezig met de rangschikking.”

Lees ook: meer voetbal in 2NB