Yarno Vandenbroeck slaat nieuwe wegen in: “Ik heb voor mezelf uitgemaakt dat ik geen prof word”

VROUWENVOETBAL Leo Van der Elst en Club YLA ontvangen Eendracht Aalst Ladies: “Zeker niet onderschat­ten”

10 december De interlandbreak is achter de rug. De speelsters van Club YLA vliegen er zaterdagmiddag opnieuw in met een wedstrijd in eigen huis tegen Eendracht Aalst Ladies. Drie weken na de onverwachte en teleurstellende 0-4-nederlaag tegen OH Leuven gaat blauw-zwart op zoek naar een vijfde zege in de Super League.