Yarno Van Herck pakt brons na late reactie: “Dertig km van het einde dacht ik dat het BK gereden was”

Negen vroege vluchters legden het BK voor junioren in de plooi. In de finale konden drie renners de brug naar de kopgroep slaan. Met vroege vluchter Milan De Ceuster en late aansluiter Robbe Geudens had Acrog-Tormans twee pionnen in de vuurlijn. Hun ploegmaat Yarno Van Herck koerste toen nog altijd in een geslagen positie. “Drie ronden van het einde sprong Aaron Dockx”, begon ‘de kliefhamer van Lille’ zijn verhaal over de finale. “Een halve ronde voordien zat ik nog helemaal achteraan de groep bij Gibbe Staes. We dachten dat het kampioenschap gereden was. Met Aaron Dockx nam ik wat voorsprong op het peloton, maar de groep kwam dichter. Aaron vond de uitval nutteloos en zette zich op kant. Ik bleef rijden en raapte groepje na groepje op. Heb niet veel links en rechts gekeken. Gewoon 24 kilometer zo hard mogelijk rijden was het enige wat mij bezighield. Maar dat kroop in de kleren.”