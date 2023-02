Yarne Vanden Bossche bezorgt Wambeek Ternat volle pot in leuke derby tegen Boka United

Voetbal eerste provincialeWambeek Ternat heeft de derby tegen Boka United met 2-3 gewonnen. Op basis van de eerste helft was de winst niet onverdiend, al moesten de bezoekers wachten tot de slotfase om zekerheid te verkrijgen over de drie punten. Boka blijft strijden voor het behoud in eerste provinciale, terwijl Wambeek Ternat opnieuw naar de eindronde mag lonken.

De bezoekers begonnen het best aan de match. Na tien minuten mocht Kaponda randje buitenspel zich doorzetten. De spits werkte beheerst af. Boka had onmiddellijk een antwoord in huis. Kalengayi mocht ongedekt op halve afstand de gelijkmaker tegen de netten trappen. Voor de rust bleef Wambeek Ternat achter voor de meeste dreiging zorgen. De 1-2 van Astorino (een gave trap) was op dat moment terecht. Na de rust speelde de thuisploeg meer gedreven. Het resulteerde in de gelijkmaker van Calvete. Het venijn zat in de staart. In blessuretijd lukte invaller Vanden Bossche de winnende treffer voor Wambeek Ternat.

Zorgen

Boka kan de punten op dit moment goed gebruiken. Voorzitter Frank Vandenborre is eerlijk. “Vorige week verloren we tegen La Rhodienne. Die zespuntenmatch deed pijn. Tegen Wambeek Ternat hoopten we op een punt. We hebben in de degradatiestrijd ons lot nog altijd in eigen handen. Doordat het evenwel nog niet duidelijk is of het volgend seizoen eerste of tweede provinciale zal worden, is het ook moeilijker om ons huiswerk te maken. Spelers willen nu eenmaal weten in welke reeks we zullen spelen. Dat is een realiteit. Het begin van ons seizoen was goed, maar nu stel ik vast dat een aantal spelers niet het niveau halen dat we van hen mogen verwachten. Het kampioenschap duurt echter nog lang genoeg om voor een tweede kentering te zorgen.”

Geen paleisrevolutie

Hoewel Frank Vandenborre weinig concrete invulling kan geven naar volgend seizoen toe, kan hij wel al enkele belangrijke accenten leggen. “De opvolging van trainer Chris De Backer is een eerste prioriteit. We zoeken iemand die zich wil engageren voor de eerste ploeg, maar ook oog heeft voor de B-ploeg en de U21. We willen nu eenmaal spelers verder laten integreren. Ik hoop het trainersdossier over een tiental dagen rond te hebben. We hebben een opvolger op het oog.”

“Naar de spelers toe verwacht ik geen paleisrevolutie. Zino De Mol trekt naar Erpe-Mere United. Een groot deel van de huidige kern gaf aan te willen blijven, ook al zou dat in tweede provinciale zijn. Wellicht zullen we links of rechts wat verder verjongen. Enkele passende transfer zullen er wel komen, maar het ligt niet in onze aard om een nieuwe ploeg te kopen.”

Doelpunten: 10’ Kaponda (0-1), 12’ Kalendayi (1-1), 28’ Astorino (1-2), 72’ Calvete (2-2), 91’ Vanden Bossche (2-3).

