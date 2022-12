Yarne Claessens hoopt met KFC Diest snel uit het dal te klauteren: “We zullen als groep moeten rechtstaan”

Om niet in acuut degradatiegevaar terecht te komen, zou een overwinning alvast nog eens welkom zijn. “Het wordt een zéér belangrijke wedstrijd”, beseft Yarne Claessens. “Niet verliezen is al zeker de boodschap en alle punten die we voor de winterstop nog kunnen pakken, gaan broodnodig zijn. De kloof met Sint-Lenaarts bedraagt momenteel vier punten. Dat kunnen er na dit weekend slechts één óf al zeven worden. Dat is inderdaad een wereld van verschil. We weten wat ons te doen staat. Op een klein veld, tegen een stugge tegenstander die zijn huiswerk ook wel gemaakt zal hebben. Het belooft dus weer een zware brok te worden.”

Niet twijfelen

Wat is er naar boven gekomen tijdens het groepsgesprek? “Dat blijft binnenskamers”, aldus Claessens. “Net zoals bij de Rode Duivels. (lacht) Er werd besproken waar de problemen liggen en hoe we er iets kunnen aan doen. Om er dan meteen weer in te vliegen op het trainingsveld. Het is een feit dat we in een dipje zitten. Die twee op achttien is zwaar aangekomen, maar we mogen niet aan onszelf beginnen te twijfelen. Er zijn niet veel ploegen in de reeks die beter zijn dan ons. Alleen de vechtlust en de wil om te winnen moeten terugkeren. Aan de coach ligt het zeker niet. Danny Boffin doet zijn werk uitstekend. We zullen als groep moeten rechtstaan. Een zeven op negen voor de winterstop lijkt noodzakelijk te zijn. Anders belooft het nog een lang en zwaar seizoen te worden.”

“We hebben teveel kwaliteiten in de groep om in de degradatiezone terecht te komen”, besluit de 23-jarige verdediger. “Door allerlei blessures en de nodige schorsingen heeft de coach nooit echt een basiselftal kunnen opstellen. Als David Habarugira binnenkort terug is, kunnen we stilaan weer naar een vaste ploeg toegroeien en dan hoop ik dat we zo snel mogelijk terug naar een veilige plek in de middenmoot kunnen opklimmen.”