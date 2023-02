Yannis Van Parys ontvangt met ASV Geel de buren van Witgoor: “De laatste weken waren niet zo simpel”

Voor twaalf van de zestien ploegen staat er volgende woensdag een midweekwedstrijd op het programma. Voor Geel is dat niet het geval.

“Misschien maar goed ook”, verwijst Yannis Van Parys naar de zieken, geschorsten en gekwetsten die de voorbije weken aan de kant stonden. Voor trainer Bart Janssens was het telkens puzzelen om een volwaardige ploeg tussen de lijnen te brengen. “Je kan een aantal spelers vervangen, maar bij ons waren de gevolgen heel extreem. Al verdienen de gasten die hun kans kregen alle lof. Uiteindelijk kunnen we tegen Diest en Kampenhout een zes op zes voorleggen. Niet meteen de ploegen die bovenaan het klassement staan, maar in deze reeks is het verschil vrij miniem.”

Dat Geel woensdag niet in actie moet komen heeft het te danken aan de talrijke vrijwilligers. Zij waren twee weken geleden bijna twee dagen aan het werk om, met succes, het terrein sneeuwvrij te maken waardoor de partij tegen Diest kon afgewerkt worden. “Die mensen zijn voor elke club van onschatbare waarde”, zegt de verdediger. “In Geel is daar al dikwijls het bewijs van geleverd.”

Witgoor

Aan sfeer zal er zaterdagavond in Geel geen gebrek zijn. Zowel Geel als Witgoor kunnen rekenen op een grote en trouwe aanhang. Vanuit Witgoor vertrekken, naast de supporters die de verplaatsing met de wagen maken, drie bussen. “De heenwedstrijd was het ook heel speciaal”, herinnert Van Parys zich. “In het laatste kwartier hebben we toen het verschil kunnen maken. In dit soort van wedstrijden neemt het prestige het over van het klassement.”

Programma

Voor Witgoor is het duel in Geel de aanhef van een drukke week. Woensdagavond staat in Wezel een nieuwe, en eerder uitgestelde, derby op de kalender. Om het geheel af te sluiten is er volgende zaterdag voor eigen volk de zespuntenwedstrijd tegen Zwarte Leeuw.