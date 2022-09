Yannis Van Parys boekt met Geel 3-2-zege in topper tegen Wezel: “Zeven op negen is meer dan behoorlijk”

Voetbal derde nationale BVeel volk, vijf doelpunten, twee gemiste strafschoppen én twee rode kaarten: ASV Geel - Wezel was aangekondigd als de topper van de derde speeldag in derde nationale B. Dat is het op het veld ook geworden. De bezoekers begonnen als ongeslagen leider aan dit burenduel, maar gaven in de tweede helft een 1-2-voorsprong uit handen. Geel won met 3-2.

Geel en Wezel waren vorig seizoen twee toonaangevende ploegen in eerste provinciale. Die status willen ze dit seizoen, één reeks hoger, bevestigen. In het onderlinge duel van zaterdagavond was het verschil klein. Als er na drie speeldagen één conclusie kan gemaakt worden, dan is het dat beide ploegen de kwaliteit hebben om opnieuw heel hoog te eindigen. “Samengevat denk ik dat Geel als de verdiende winnaar uit dit burenduel is gekomen”, was de conclusie van Yannis Van Parys. “We mogen niet vergeten dat we tegen een bijzonder sterke ploeg hebben gespeeld. Op basis van de kwaliteiten waarover ze beschikken, beschouw ik Wezel misschien wel als de grootste titelkandidaat.”

Veel krachten

Geel heeft alles uit de kast moeten halen om zijn tweede zege op rij te kunnen pakken. “Zowel Wezel als wij hebben verschillende kansen bij mekaar kunnen voetballen. De rode kaart van bezoeker Joep Hakkens heeft in onze kaart gespeeld. Kort na zijn uitsluiting hebben we met twee treffers het verschil kunnen maken. Uiteindelijk misten we nog twee strafschoppen.” Net als vorige week in Nijlen, toen Geel in de eerste helft zijn tegenstander bij de keel greep, zette het team van trainer Bart Janssens opnieuw constant hoge druk. “Dat is een systeem dat al heel succesvol is geweest, maar bijzonder veel krachten kost.”

Voorbereiding

Van Parys voetbalde vorig seizoen met Zwarte Leeuw reeds in derde nationale. Het gegeven dat Geel na een mindere voorbereiding met wat twijfels aan de competitie begon, wil de Schotenaar relativeren. “In de weken in aanloop naar de competitie worden zoveel zaken geprobeerd en getest dat het heel moeilijk is om daar conclusies uit te trekken. We beginnen met zeven op negen. Gezien onze zware start is dat meer dan behoorlijk.”

