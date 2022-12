Yannis Van Parys (ASV Geel): “Tegen Termien en Betekom onze geslaagde heenronde bevestigen”

voetbal derde nationale BIn derde nationale B wordt de topper van de vijftiende speeldag afgewerkt op het veld van Termien. De Limburgse fusieclub is er zondagnamiddag gastheer voor ASV Geel. De Kempische nieuwkomer is aan een bijzonder sterk seizoen bezig en draait al een heel seizoen mee bovenaan het klassement. De blauw-witten staan eveneens op een gedeelde eerste plaats in de tweede periode.

Termien en Geel zijn ploegen die beiden op de loer liggen om een misstap van Houtvenne en Wezel af te straffen. Al ondervond het team van trainer Bart Janssens vorige week nog dat het geen evidentie is. Schoonbeek-Beverst toonde zich aan de Leunen een taaie tegenstander en ging er met de halve inzet aan de haal.

“Dat zijn het soort wedstrijden die we tijdens de eerste ronde nog hebben gespeeld, en na de winterstop nog zullen moeten spelen”, zegt Yannis Van Parys. “Schoonbeek-Beverst begon en eindigde de wedstrijd met een heel laag blok. Wat uiteraard hun recht is. Voor een ploeg als Geel zijn het confrontaties waarin het heel belangrijk is om vroeg te scoren. Als dat zoals het voorbije weekend niet het geval is, wordt het een zware opdracht.”

Termien

Net als Geel beschikt Termien over een ploeg met behoorlijk wat ervaring. “Voor mij is het een team dat ik bovenaan het klassement had verwacht. Bij uitbreiding kan dat gezegd worden van alle ploegen die voorin staan. Je merkt trouwens dat er tussen kop en middenmoot een kloof is ontstaan. We weten wat ons te wachten staat. Net als volgende week, in de thuiswedstrijd tegen Betekom. Daar liepen we begin oktober tegen onze enige nederlaag aan na een collectieve offday, waar elke ploeg in de loop van het seizoen mee te maken krijgt.”

Evenwaardig

In tegenstelling tot ASV Geel was Yannis Van Parys vorig seizoen reeds actief in derde nationale, toen met Zwarte Leeuw. “Ik denkt dat de ploegen in de reeks ook nu evenwaardig zijn. De ploegen die er zijn bijgekomen brengen een meerwaarde. Persoonlijk ben ik tevreden over mijn eerste ronde. Aanvankelijk was het de bedoeling om als linksachter aan de slag te gaan. Maar ook als centrale verdediger heb ik ondertussen mijn plaats gevonden.”

