Yannis Baltogiannis (TC Vijverhof): “Heerlijk om van je hobby je beroep te kunnen maken”

“Ik kom uiteraard uit een tennisfamilie”, stelt de nu in Knokke wonende Yannis Baltogiannis. “TC Vijverhof was van kinds af aan mijn thuishaven en tennis werd al snel mijn hobby en mijn passie. Als leeftijdsgenoot van onder meer Kimmer Coppejans, Joris De Loore en Jeroen Vanneste konden wij enkele jaren terug genieten van die overvloed aan internationale toernooien in ons gewest. Haast elke week was er een 10.000$-toernooi in ons gewest en zelfs in mijn enige club TC Vijverhof stond er jarenlang een dergelijk evenement op het programma. Voor de West-Vlaamse talenten vormden die toernooien een ideale springplank om hogerop te geraken. Ik kreeg van de organisatoren vaak een wildcard maar snel zag ik in dat ik iets te kort schoot om het internationaal waar te maken.”