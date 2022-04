Yannis Augustynen en Rupel Boom hebben lot niet meer in eigen handen na 0-0 tegen Francs Borains. Nieuwe overname op til? “Klein mirakel nodig”

Het was andermaal van moeten voor Rupel Boom, maar de Steenbakkers zijn er niet in geslaagd om afstand te nemen van Francs Borains. Dat het 0-0 bleef was vooral de verdienste van de twee doelmannen, want het spel ging goed op en neer met kansen aan beide kanten. Maar omdat Rupel Boom een zege nodig had om zijn lot in eigen handen te houden, moet het de komende weken zes op zes pakken én hopen dat Tienen of Francs Borains faalt. Vast staat in elk geval dat de groep van Steven De Groot dat mirakel zonder kapitein Yannis Augustynen moet realiseren.

“Mijn seizoen zit er op”, zegt hij. “Ik ontbrak de voorbije weken met een spierscheur in het bovenbeen en die was helemaal nog niet hersteld. Maar deze belangrijke wedstrijd wilde ik absoluut spelen. Het bleek geen goed idee, want ik had de hele tijd ongelofelijk veel last. Ik probeerde nog wel mijn steentje bij te dragen in de luchtduels, maar kort na de rust moest ik dan toch de strijd staken. Heel jammer, want om Rupel Boom in eerste nationale te houden, zou ik desnoods met een gebroken been spelen, maar het was niet te doen. Op deze manier kan ik de ploeg niets bijdragen en ik wil ook geen risico’s meer nemen om verdere averij op te lopen. Mij rest nu niets meer dan de groep bij te staan langs de zijlijn.”

Mirakel

“Het gevoel na het gelijkspel? Het is moeilijk. Op zich speelden we geen slechte wedstrijd, maar we slaagden er alweer niet in om onze kansen te verzilveren. Dat er niet gescoord werd is de verdienste van de beide keepers. Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat een puntendeling een correct resultaat is. Maar we moesten winnen en dan kan je niet tevreden zijn met een gelijkspel.”

“Nu moeten we zes op zes pakken en hopen. Zeker geen makkelijke opgave, maar we moeten er voor gaan. En als het niet lukt, zijn er nog altijd de barrages waarin we het behoud moeten proberen af te dwingen. Het is een mogelijke reddingsboei waarmee we rekening moeten houden. Intussen is er een klein mirakel nodig.”

Nieuwe overname?

“Dat er goed nieuws is over de betalingsachterstand? Ik weet van niets. De spelersgroep is nog gemotiveerd en doet z’n uiterste best, maar het spreekt voor zich dat die aanhoudende problematiek toch in de hoofden speelt. Om eerlijk te zijn ben ik heel dat Rising Phoenix-gedoe kotsbeu. Het enige wat we krijgen zijn loze beloftes en er gaan nu ook geruchten dat er nog met nieuwe investeerders wordt gepraat. Maar ik weet in de huidige omstandigheden niet meer wat ik nog als waarheid mag aannemen.”