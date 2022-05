Yannick Westerlinck en Hoboken B vieren promotie met 8-0-zege: “Ons seizoen was sowieso al geslaagd, maar dit is de kers op de taart”

Hoboken verloor donderdag nog de spektakelrijke heenmatch met 7-4. “Hoewel Hove toen verdiend won na een paar individuele fouten bij ons, ben ik wel altijd in onze kansen blijven geloven”, aldus Westerlinck. “Al hielp het natuurlijk wel dat Geel zaterdag al de interprovinciale eindronde, waardoor we vooraf wisten dat beide ploegen sowieso zouden promoveren. Daardoor was de druk eraf.”

Uitmuntende teamprestatie

Een bijzonder hongerig Hoboken greep de bezoekers vanaf minuut één bij de keel. “Ik wist dat mijn jonge en energieke groep er nog vol voor zou gaan, maar ik had natuurlijk niet verwacht dat het 8-0 zou worden. En dat is niet alleen omdat Hove de teugels misschien wat heeft laten vieren. Wij hebben ook gewoon een uitmuntende teamprestatie geleverd en dat zeg ik echt niet snel, want ik ben normaal gezien vrij kritisch ingesteld.”

Na de heenronde zag het er nochtans helemaal niet naar uit dat Hoboken dit seizoen zou promoveren. “Voor Nieuwjaar presteerden we veel te wisselvallig, maar we hebben wel een schitterende terugronde gespeeld en zo zijn we uiteindelijk nog knap vierde geëindigd. Ons seizoen was dus sowieso al geslaagd en stiekem hoop je voor het seizoen natuurlijk op een eindrondeticket, maar deze promotie is echt wel de kers op de taart.”

Jongens laten doorstromen naar A-ploeg

Westerlinck beseft wel dat Hoboken volgend seizoen een serieuze uitdaging wacht. “De enige ambitie is om erin te blijven. En zelfs als dat niet lukt, is dat geen drama. Het belangrijkste is om een aantal jonge gasten te laten doorstromen. Zo stapt onze topschutter Kelvin Owusu volgend seizoen over naar de A-ploeg. Voor het overige blijft de ploeg grotendeels hetzelfde en de jongens die dan toch vertrekken hebben we waardig vervangen, waardoor we hopelijk ons mannetje kunnen staan in derde provinciale.”

