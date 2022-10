Yannick Verstraeten en Nijlen boeken tegen Wijgmaal voor tweede week op rij resultaat in slotminuten (2-1): “Eindelijk die eerste thuiszege”

Tegen Sint-Lenaarts moest Nijlen in de slotseconden nog een gelijkspel toestaan, maar de voorbije twee wedstrijden sleepte het zelf in de slotfase zijn recente vier op zes uit de brand. Vorige week bij Pelt zorgde Nesen in extremis nog voor de puntendeling (1-1) en afgelopen zaterdag was het de beurt aan kapitein Yannick Verstraeten om zijn ploeg in de slotfase de zege te schenken tegen Wijgmaal (2-1). Zo zijn de troepen van Kenny Thompson inmiddels vier matchen ongeslagen en vonden ze aansluiting bij de top vijf.

“Eindelijk hebben we die eerste thuiszege beet”, zegt Verstraeten die zijn team verloste met een rake kopbal. “We waren op weg naar een vierde gelijkspel op rij en dan is dit wel een verlossing. We hadden drie punten nodig om wat op te klimmen in de rangschikking. De ontlading was dan ook groot bij die goal. Logisch ook, want je weet dat de kans klein is dat je zo dicht bij het einde van de wedstrijd nog veel kansen zal toestaan als je zelf geconcentreerd blijft. Voor mezelf deed het ook nog eens deugd om te scoren, want dat was alweer even geleden. Yannick (Verlinden red.) kopte de bal goed door aan de eerste paal tot in de tweede zone waar ik kwam inlopen.”

Rug rechten

“Een verdiende zege? Ik vond van wel. Hoewel het in de eerste helft allemaal niet overtuigend was. We waren wel het gevaarlijkst, maar dwongen niet de grootste kansen af. Dan was het veel beter na de pauze. We kwamen weliswaar op achterstand, maar we hadden het meeste balbezit en de beste mogelijkheden. De 0-1 was ook geen uitgespeelde kans. Onze doelman kreeg een afstandsschot niet goed onder controle, dus dat was wel een zure goal. Maar belangrijker is dat we onze rug rechtten en de situatie helemaal ombogen. Eerst met die snelle penalty en dan die late beloning. Wijgmaal was eigenlijk nooit gevaarlijk.”

Een nederlaag

“Deze zege geeft dus wat extra kleur aan onze competitiestart. Ik had liever wat meer gewonnen dan twee keer, wat volgens mij ook wel mogelijk was, maar uiteindelijk verloren we ook maar een duel. We mogen dus zeker niet klagen. Nu moeten we gaan voor het vervolg op het op het kunstgras van Wellen volgend weekend.”