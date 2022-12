Yannick Vermeiren en revelatie Laarne-Kalken schroeven ambities bij: “Eerste doel was behoud, nu stilaan middenmoot”

KVV Laarne-Kalken heeft de overstap van derde naar tweede provinciale moeiteloos verteerd. Na veertien wedstrijden staat de promovendus knap tweede, een prestatie die ook Yannick Vermeiren niet had verwacht. “Voor deze situatie had ik vooraf altijd getekend”, aldus de aanvoerder.

“De doelstelling voor dit seizoen was vooral het behoud. We begonnen bijna dramatisch met 2 op 12 en stonden meteen onderin. Ineens wonnen we zeven keer op rij en verloren we in de laatste tien matchen enkel van Melsen. Wanneer alles goed zit, gaat het soms nog gemakkelijker en zit het vaak ook mee. We hebben ook vooral naast het veld een sterke groep.”

Middenmoot of linkerkolom

Door die fraaie 27 op 30 staat Laarne-Kalken stevig in de subtop en telt het zelfs al 8 punten meer dan de zesde in de stand. “Als we een reeks zouden zetten zoals in het begin van het seizoen kunnen we ineens snel zakken, maar bijna halverwege de competitie staan we er wel verdiend.”

“We willen onze plaats bovenin alleszins vasthouden. Misschien mogen we stilaan wel mikken op de middenmoot of zelfs de linkerkolom. In elk geval is het de bedoeling om onze flow zo lang mogelijk door te trekken.”

Winterstop komt niet ongelegen

Na het bezoek van Meerbeke zondag begint Laarne-Kalken de terugronde tegen Kluisbergen, meteen een rechtstreeks duel in top vijf. “We kijken nog niet zover”, aldus Vermeiren. “De eerste match is de belangrijkste. Meerbeke is een stugge ploeg die weinig scoort, maar ook weinig doelpunten tegen krijgt. Thuis willen we alleszins winnen.”

“Mocht dat lukken, dan krijgen we een leuke match tegen Kluisbergen. Als we effectief denken aan de linkerkolom is dat inderdaad een concurrent. Als we de komende twee matchen goed doorkomen, gaan we met een heel goed gevoel de winterstop in.”

“Hoe graag we deze reeks doortrekken, die winterstop komt alleszins niet ongelegen. We hebben heel wat spelers die sukkelen met kleine kwaaltjes. Voor hen zal het deugd doen om even uit te rusten en helemaal fit te worden. Van zodra we beginnen te trainen, zullen we snel weer klaar zijn om er na Nieuwjaar volle bak tegenaan te gaan.”

Tweede provinciale B: Laarne-Kalken - Meerbeke: zondag 11 december om 14u30