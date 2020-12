Yannick Vekemans gaat verder als individuele renner: “Ik weet niet goed wat de toekomst brengt”

Volgend seizoen zal Yannick Vekemans niet langer in het truitje van S-Bikes Agu rondrijden. Na twee jaar verlaat hij het team. “Ik zat niet meer op dezelfde golflengte van het bestuur. Dan moet je conclusies trekken. Oorspronkelijk dacht ik dat het mijn laatste seizoen was als renner, maar het uitzonderlijke coronajaar heeft ervoor gezorgd dat de wil om te koersen toch de bovenhand kreeg. Ik koos ervoor om als individuele renner aan de slag te gaan zoals Kevin Van Impe dat vorig jaar al heeft gedaan. In een ploeg voel je onbewust toch wat de druk dat je je moet bewijzen tegenover anderen. Dat wil ik niet. Ik kan zelf mijn wedstrijden uitkiezen. Het gevolg is dat ik zal inzetten op het regionale kermiskoersencircuit.”

Andere redenen

Toch zijn er andere zaken die meegespeeld hebben in het besluit van Yannick Vekemans. “Ik weet niet goed wat de toekomst brengt. Vooreerst werk ik als chauffeur in het bedrijf van de schoonfamilie. Het zijn lange dagen met onregelmatige uren. De combinatie met het werk is soms zwaar, trainen is niet altijd evident. Tot nu toe was mijn winter niet al te best. Medische redenen spelen daarbij ook een belangrijke rol. De bloedwaarden zijn niet goed. Momenteel wordt verder onderzocht wat de onderliggende oorzaak zou kunnen zijn. Het zorgt voor een grotere vermoeidheid. Daarnaast heb ik last van slapende handen. Dat is dan weer het gevolg van een rug- of nekprobleem. Alles samen maakt dat het moeilijk is om plannen te maken.”