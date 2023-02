Yannick Vandersmissen (Bocholt VV): “Klaar om weer omhoog te kijken”

0-3, aldus de droge winstcijfers op het bord na een december-avondje in het stadion van Hasselt. Goed voor een Bocholts feestje in het Hasseltse nachtleven en de kentering voor het tot dan wisselvallig presterend Bocholt?

“Klopt, na een moeilijke tijd was dat voor ons de bevestiging van wat we eigenlijk al wisten. Er schuilt veel talent in onze groep en wie weet? Ik herinner me van die avond dat onze doelman een strafschop keerde, dat we vlot domineerden en een riante zege konden boeken. Dat zullen ze ginder nog niet vergeten zijn en we kunnen uitkijken naar een leuke match. Zo eentje met het mes tussen de tanden…”

“De conclusies na de wedstrijd van afgelopen weekend waren duidelijk en herkenbaar. We hebben ginds echt wel goed gespeeld en wonnen verdiend. Zoals we nu al een tijdje aardig voetbal brengen. Anderzijds was er andermaal de vaststelling dat we verzuimd hebben die wedstrijd veel vroeger in een beslissende plooi te leggen omdat we meer hadden moeten scoren. Bovendien pakten we wederom een late tegengoal. Vraag me niet hoe en waarom, maar het overkwam ons al te vaak.”

Vertrouwen

“Er kwam gaandeweg steeds meer stabiliteit in onze ploeg. Er wordt beter gecombineerd in balbezit, we hebben jongens die diep lopen op de flanken. Dat levert rust en vooral ook vertrouwen op. Die dwaze gelijke spelen deden daar geen goed aan, maar nu blijkt eens te meer wat het verschil maakt met de ‘winning flow’ waar we nu in zitten, dat heet vertrouwen. Het doet wat met een voetballer, ik mag ook voor mezelf spreken. We oogsten nu misschien wel waar we lang aan hebben gebouwd. Laat ons dat nu vast houden voor het vervolg.”

“Het verschil tussen ons en de ploegen helemaal bovenin zit in details. Ik heb het dan over het net-niet pakken van cruciale momenten of een slippertje achterin. Ik heb echter het gevoel dat we nu klaar zijn om weer omhoog te kijken. Met nog 11 wedstrijden te gaan is er nog van alles mogelijk en moet de eindronde zeker onze ambitie zijn. En wie weet wat er dan nog kan?”